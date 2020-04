Fræk trekant i knaldeprogrammet: Tyren og Ræven tager en tur til Paris

Ikke bare to, men hele tre tre ender under samme lagen, da der bliver fyret op for en fræk trekant i afsnit 23 af 'Ex on the Beach'.

Her tager Asbjørn Nielsen (Tyren) og Mikkel Søndergaard (Mikkel Ræv) nemlig en tur til Paris og laver Eiffeltårnet med en af villaens piger.

Det er villaens nye pige, Sara Munksgaard, der får sig en ekstra varm modtagelse af de to drenge, efter hun tidligere i afsnittet er tjekket ind i den luksuriøse villa i Brasilien.

Se også: Det handlede kun om sex for ham

Mikkel og Asbjørn er godt tilfredse i afsnittet. Foto: Discovery Networks Danmark

Og både Tyren og Rævens begejstring over den frække trekant er ganske enkelt ikke til at tage fejl af, og begge er helt oppe at køre over deres forrygende nat sammen med Sara.

- Det er så meget tid til Eiffeltårnet. Tyren og Ræven har fået deres flybilletter, og vi rejser en tur til Paris i aften, siger Asbjørn i afsnittet, mens Mikkel står ved siden af ham og nærmest gnider sig i fingrene.

Se også: 'Skatter' chokerer pigerne i knaldeprogrammet

Heller ikke Sara er bange for at holde sig tilbage undervejs.

- Det går jo lige i trussen det der, udbryder Sara i begejstring.

Du kan se hele klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.

Se også: Tv-par: - Vi skal knalde til vi besvimer