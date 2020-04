Fravalgt på tv: - Jeg føler mig ikke vraget

- Jeg har haft rigtig ondt i maven, siden jeg sagde ja til at komme på date med dig. Jeg er 22 år, og du er 35 år, og den aldersforskel har jeg det ikke godt med. Du virker rigtig sød, og jeg vil ønske dig held og lykke med de andre piger.

Sådan lød det i en opringning fra Stinne til Thomas i onsdagens udgave af 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Thomas, der havde inviteret fire kvinder med på date i TV2-programmet, måtte derfor nøjes med de tre, men det er ikke noget, der ærgrer ham synderligt.

- Det er da øv, at Stinne meldte fra, da hun virkede som en sød pige, som jeg gerne ville have lært bedre at kende. Når det er sagt, er det helt fair, at hun sprang fra. Respekt for, at hun ringede forud for daten. Det viste lidt mod, og for mig at se, var det bare bedre, end at hun gjorde det senere hen. Det er ikke noget, jeg er sur eller ked af det over, sådan er spillet jo, fortæller han til Ekstra Bladet.

Der blev hygget til den helt store guldmedalje på Thomas' date med kvinderne. Foto: Anders Brohus/TV2

- Selvfølgelig var det da lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne vælge en anden kvinde i stedet, men jeg har egentlig bare set positivt på det og glædet mig over, at jeg ikke skulle vælge en af kvinderne fra. Jeg håber dog ikke, det fortsætter sådan. Jeg vil da også gerne vælge lidt selv, men det er rart, at jeg lærer pigerne bedre at kende, inden jeg skal vælge dem fra, fortsætter han.

Mens nogen formentlig ville føle sig afvist og fravalgt ud fra Stinnes udmelding, ser Thomas anderledes på situationen:

- Jeg føler mig ikke vraget, for jeg kendte hende jo ikke. Det havde været anderledes, hvis vi havde været sammen i flere år, og jeg så blev valgt fra. Når man kun har været på en enkelt speeddate, så er det ikke noget, jeg tager personligt, slår han fast.

