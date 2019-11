Frederikke vinder 'Den store bagedyst'

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

1,3 millioner seere har uge efter uge set med, når dette års bagedystdeltagere har mester-kreeret i det famøse hvide telt.

Og hvilken sæson. Herrerne nåede ikke langt, derimod blev kvinderne det altdominerende køn i 2019-versionen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med sæsonvinder Frederikke Legaard, der netop er vendt hjem fra New York, hvor hun er i praktik i forbindelse med sit kunststudie. Hun fortæller i en mail til Ekstra Bladet, at hun slet ikke har bagt, siden hun indkasserede det eftertragtede Bagedyst-trofæ:

Hvordan var det at vinde?

- Fuldstændig vanvittigt og meget overvældende. Jeg var så glad, at det er svært at forklare. Jeg tror også først, at det hele kommer til at synke rigtigt ind, når det er blevet vist på tv. Jeg har jo skullet gå og holde det hemmeligt i mange måneder, så jeg glæder mig til, det ikke er en hemmelighed mere.

Havde du det lidt på fornemmelsen?

- På ingen måde! Jeg kunne virkelig mærke, at konkurrencen spidsede til og blev meget svær i de sidste programmer, og de andre lavede også nogle helt vildt flotte mesterværker.

Hvad har været op – og nedturene i programmet?

- Jeg er så glad for min sø-kage og mit mini te-bord! Opturene har været det hele, jeg har haft det sjovt i ti uger med en masse dejlige mennesker.

Hvad skal du foretage dig nu?

- Holde jul i Danmark og nyde min familie og venners selskab.

Hvor meget har du bagt siden programmet?

- Jeg har ikke bagt særlig meget efter optagelserne, da jeg har været bosat i New York og derfor slet ikke har haft mit bagegrej. Men jeg har savnet at nørde lidt med det, og jeg kan da også afsløre, at jeg er i gang med at planlægge en kæmpe kage, som vi skal spise til finalen.

Hvad har været den største omvæltning ved at medvirke i programmet?

- For mig har det været virkelig overvældende med opmærksomheden omkring det, måske også fordi jeg lige er dumpet ind i det hele, da jeg har været i New York under nærmest alle programmerne. Jeg skal helt klart lige vænne mig til det, men heldigvis er alle mega søde og smiler på gaden og giver søde komplimenter.