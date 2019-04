Fredrik sprang ud som homoseksuel: - Vildt!

Som ung youtuber er Fredrik Trudslev brudt igennem med sit store smil og åbenhed overfor sine unge danske følgere, der følger hans Instagram og Youtube-kanal.

I aften kan Fredrik, der har over 133.000 følgere på Instagram opleves i YouSee's nye sæson af Influencers, hvor han i aftenens afsnit er med til Guldtuben 2018. Han er i aftenens afsnit nomineret til 'Årets video'.

'Her i dag offentliggjorde jeg på min Instagram, at jeg er til fyre,' fortæller Fredrik i den nominerede video, der blev lagt ud med overskriften 'Svaret som I har ventet på.' Videoen er blevet set mere end 281.000 gange.

I klippet over kan du se en lille bid af aftenens afsnit.

Fredrik Trudslev på 18 år og hans søster på den røde løber til Guldtuben 2018. Foto: Henning Hjort

Ekstra Bladet har spurgt Fredrik om den reaktion, han har fået efter at være sprunget ud som homoseksuel, og der har ifølge hovedpersonen selv været stor opbakning.

'Det var vildt at se, hvordan jeg startede en bølge, der gav andre folk mod til også at springe ud på YouTube. Folk som tidligere havde skrevet negative kommentarer, før min video kom ud, skrev pludselig undskyld og roste mig, for at jeg turde være mig selv. Men det vildeste af det hele har været, at rigtig mange unge drenge og piger har skrevet til mig, at min video gav dem modet til at springe ud overfor deres forældre og venner,' fortæller Fredrik.