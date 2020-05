Fremtiden for 'Rita' afgjort

Første afsnit i fortællingen om den fandenivoldske skolelærer Rita havde premiere på TV2 helt tilbage i 2012, men mandag den 1. juni ringer skoleklokken ind til femte og ultimativt sidste sæson af successerien.

Det er blevet til 40 afsnit, som er sendt over en periode på otte år, og bag mange af afsnittene står Christian Torpe og Marie Østerbye, som nu har sat sidste punktum i 'Rita'.

- Siden sæson tre har vi sagt, at det var slut. Men så viste det sig igen og igen, at der var nye historier at fortælle og mere materiale i 'Rita', end hvad vi havde regnet med, siger seriens ene hovedfatter Marie Østerbye.

- Men NU ér det sidste sæson. Det ligger helt fast. For Rita kommer ud i en eksistentiel krise - den dybeste og mest voldsomme, man kan komme ud i som menneske - og når man har været gennem det, er der ikke flere steder at tage hende hen, forklarer hun.

Egen lilleskole

I sæson fem har Rita forladt folkeskolen og har etableret sin egen lilleskole i sit barndomshjem sammen med Hjørdis, spillet af Lise Baastrup, og har både arbejdsliv og privatliv forenet under samme tag.

Men det kompliceres yderligere, da hendes ekskæreste flytter ind, hendes søn vender hjem, og et helt aftenskolehold af voksne pludselig mangler en lærer.

Situationen eskalerer, og Rita ender i en eksistentiel krise, som er så dyb, at hun stiller spørgsmålstegn ved, hvem hun overhovedet er, og om det hun gør i verden, er godt, forklarer Marie Østerbye.

- Serien spejler den udvikling, man selv kan gå igennem som menneske, siger den 45-årige manuskriptforfatter og fortsætter:

- Jeg tror, at mange kan nikke genkendende til, at når man når omkring de 40 år, kan man godt ramme muren af, 'gør jeg det rigtige? Er jeg overhovedet god for andre mennesker, eller skader jeg dem?'

Marie Østerbye har slået sit navn fast som manuskriptforfatter.

Hun har stået forrest i front for DR-thrilleren 'Fred til lands' og har også svunget pennen over afsnit af DR-dramaet 'Når støvet har lagt sig', den danske Netflix-serie 'The Rain', komediedramaserien 'Bedre skilt end aldrig' og Hella Joof-filmen 'Sover Dolly på Ryggen?'

Efter at have arbejdet - endda med overlap - som hovedforfatter på både "Rita" og "Fred til lands" holder manuskriptforfatter Marie Østerbye tidlig sommerferie. - Når man går ind i en serie, går der to år, fra man skriver den, til man klipper den færdig. Så for mig handler det om at vælge det projekt, jeg har lyst til at leve i, som jeg har gjort med "Rita" og "Fred til lands". Jeg synes også, det er svært at banke det næste projekt op i en verden, der er så mærkelig, som den er lige nu. Det føles, som om man i hvert fald skal finde historier, der er vigtige at fortælle, og som har en tyngde, siger hun. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Vil man skrive noget på papiret, som skal vækkes til live på tv-skærmen eller filmlærredet, må man give ordene noget af sig selv, forklarer hun.

- Jeg tror slet ikke, man kan skrive noget, der bliver godt, hvis man ikke trækker lidt på sin egne erfaringer. Ritas udvikling har også tit spejlet, hvad der er sket i mit og Christian Torpes liv, for eksempel når hun forsøger at være i et parforhold, relationen til sin familie og sit arbejde.

- Jeg tror, der er mange, som tager livet op til revision, når man står midt i det i 40'erne. Selv om 'Rita' ikke er 1:1 med mit eget liv, har jeg også været det sted. Men det pakker sig aldrig så pænt ind som i en tv-serie. Livet er desværre lidt mere rodet, end hvad tv-dramaturgien lægger op til, siger hun med et grin.

International opmærksomhed

'Rita' har ikke kun været uhyre populær herhjemme, men har også vakt international opmærksomhed. I 2012 vandt Mille Dinesen prisen Den Gyldne Nymfe ved tv-festivalen i Monte Carlo foran superstjerner som Lena Headey fra 'Game of Thrones' og Julianna Margulies fra 'The Good Wife'.

'Rita' er også rykket ind på streaminggiganten Netflix, hvor successerien er oversat til alverdens sprog. Den er solgt til udlandet, og så er den endda også blevet genindspillet i både Holland og Frankrig.

Rita-universet vækker noget universelt i os, vurderer Marie Østerbye. Men serien skal ikke ses som et opgør mod skolesystemet, men derimod et opgør mod altid at agere politisk korrekt.

- Den har en stærk kvindekarakter, som samtidig har et bankende hjerte for de svage og for børnene. Og så er hun også fuld af fejl. Og det tror jeg, der ligger en stærk identifikation i.

- Jeg tror, der er noget meget frisættende i en karakter, der er så filterløs, som hun er, og så politisk ukorrekt. Hun siger ofte med det samme det, at vi andre vågner op klokken 04 om natten og tænker, vi selv skulle have sagt.

Femte og sidste sæson af 'Rita' kan ses på TV2 og på TV2 Play mandag den 1. juni klokken 20.