Frier i DR-program: Det gik ikke helt efter planen

Da Tina og Isabel fra Store Andst meldte sig til 'Fede Forhold' på DR, var deres forhold sat hårdt på prøve.

Parret har flere gange fortalt, at de var tæt på at gå fra hinanden, men i aftenens afsnit af programmet ender deres fælles kamp mod kiloene et helt andet sted.

Her frier en bevæget Isabel nemlig til Tina, da de besøger et såkaldt Escape Room. Tina siger ja, og i dag er de lykkelige sammen, fortæller de, da Ekstra Bladet fanger dem over telefonen.

- Det har jo været en kæmpe rejse, vi har været på, og det er jo lykkedes ud over alle forventninger for os, så vi er bare super taknemmelige, siger Isabel til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg gik fra, at jeg faktisk ikke kunne se en fremtid sammen, til at jeg føler, at det her er noget, jeg bare vil sammen med Tina. Så følte jeg også bare, at det var på tide at spørge hende, om hun ville gifte sig med mig.

Se også: Går helt galt i DR-program: Så provokerende!

Også Tina tænker tilbage på programmet med glæde, selvom frieriet kom helt bag på hende.

- Det er jo vildt. Jeg græder stadigvæk, når jeg tænker på det hele. At hun friede og det hele. Det er bare så stort, siger hun til Ekstra Bladet.

Gik i panik

Selvom der var kamera på, og parrets familie ventede i rummet ved siden af, var Isabel dog ikke nervøs for et afslag.

- Jeg vidste godt, at hun ikke ville sige nej. Hun har altid sagt, at hvis der skulle fries, så var det mig, der skulle gøre det, siger Isabel.

Selvom hun vil glæde sig til at se programmet som et minde om dagen, gik alt dog ikke helt efter planen, fortæller hun:

- Jeg gik jo fuldstændig i panik, mens jeg sad dernede på gulvet, så hun fik aldrig den tale, jeg havde planlagt.

Parret har allerede fuld gang i bryllupsplanerne, og hvis coronaen arter sig, skal brylluppet stå til næste år, fortæller de. Inden da skal de træffe en stor beslutning om, hvem af dem der først skal starte i fertilitetsbehandling.

Se også: Nyforelsket: - Lysten kom helt af sig selv

- Vi har altid gerne begge to villet have den oplevelse af at være gravid, så derfor overvejer vi rigtig meget, om det er Isabel, der skal gøre det først. Det er jo bedst, hvis det bliver inden hendes operation, fortæller Tina og henviser til den operation, som Isabel er blevet godkendt til, hvor hun skal have fjernet den overskydende hud.

Sidste afsnit af 'Fede forhold' sendes på DR1 klokken 20 og kan allerede streames på DR TV.

Der er gået halvandet år, siden den første sæson af 'Fede forhold' løb over skærmen, og siden er der sket meget hos deltagerne fra dengang. Det kan du læse mere om her. (+)