Frustration i populært DR-program: - Det er snyd

I lørdagens udgave af 'Den store bagedyst' falder snakken blandt deltagerne på, hvor meget man må hjælpe hinanden i kampens hede, når opskrifterne skal forstås, og de sirlige teknikker skal føres ud i livet på den korrekte måde.

Netop det har da også været en stor diskussion blandt deltagerne i det populære bage-program, når kameraerne har været slukket.

Det fortæller deltageren Jon Edlund til Ekstra Bladet.

- Der har været meget snak om, at vi hjælper hinanden for meget, og det synes jeg nok generelt også, at vi gør. Det er svært at sige, hvornår det bliver decideret snyd, men jeg synes, det er snyd, når man hjælper hinanden for meget, siger han til Ekstra Bladet.

Flere regler

'Bagedyst'-deltageren fortæller, at han selv har svært ved at finde ud af, hvor balancegangen går.

- Vi har det jo rigtig godt sammen og er gode venner og ser hinanden, når kameraerne er slukket. Så selvfølgelig hjælper vi hinanden, når der opstår problemer i teltet. Det er på en måde en refleks. Men det kan også blive for meget. Jeg synes personligt, at det ville være en god idé, at man indførte en regel om, at man ikke må tale med hinanden under den hemmelige udfordring, for det er også en konkurrence, siger Jon Edlund.

Ifølge Jon Edlund har han da også selv fået hjælp undervejs i programmet, men alligevel holder han fast i, at der burde være mindre snak deltagerne imellem.

- I aftenens afsnit var jeg selv i tvivl om noget kageblast. Så jeg spørger Jasmin, og hun giver mig svaret. Jeg fik hjælp, og det var jeg da mega glad for. Når man får hjælp, der er til egen vinding, er det jo fedt, men samtidig skal man også passe på med, at det ikke bliver for meget. Jeg ville eksempelvis blive sur, hvis en, jeg havde hjulpet meget, fik en højere placering end mig selv, for jeg er der for at vinde, siger 'Bagedyst'-deltageren.

- Der har været for meget af det efter min mening, og det ved jeg, at der også er flere, der synes. Jeg har ikke selv været vred på den måde, men for mit eget vedkommende har jeg undgået at hjælpe for meget. Jeg synes, at man skal kunne sige, at det er ens egen fortjeneste, at man vinder, og ikke fordi, at man har fået hjælp af alle mulige andre. Det er frustrerende, når folk hjælper hinanden for meget, tilføjer Jon Edlund.

Jasmin (i det gule tøj) kom galt afsted under optagelserne. Foto: DR

Den mandlige deltager har dog også selv tilbudt sin hjælp, når det har brændt på i teltet.

- Jeg har da lånt mit udstyr ud til andre, hvis jeg ikke selv lige har skullet bruge det i en af konkurrencerne. Der har jeg også været i tvivl om, hvorvidt det var i orden, men så er jeg alligevel blevet enig med mig selv om, at det var god karma. Når folk har spurgt om hjælp, har jeg bare svaret ganske kort eller joket. For jeg har heller ikke villet give for meget væk. Vi er der jo for at konkurrere, siger Jon Edlund.

Bestemte regler

Ifølge Søren Olsen, der er redaktør på 'Den store bagedyst', er der klare regler for, hvor meget deltagerne må hjælpe hinanden undervejs i konkurrencerne.

- Der er regler for, hvor meget man må hjælpe hinanden. Man må ikke udføre noget af en anden deltagers bageopgave, men man må gerne snakke sammen. Det er op til deltagerne selv, hvor meget de vil dele ud af deres viden og vurdering derudover. Der er også til tider folk, der går rundt i teltet og lurer, hvad en anden laver, og det må man også godt. Så efter vores opfattelse er det ikke snyd, at man taler med hinanden om opgaverne, lyder det fra redaktøren.

Ifølge Søren Olsen er interaktionen mellem deltagerne i teltet vigtigt for programmet.

- En af grundene er, at et godt bagedyst program er, nåt der er interaktion. Hvis vi forbød dem at tale med hinanden, ville vi gå glip af en masse god fjernsyn. Så vi har ingen interesse i at forbyde dem at tale med hinanden eller at ændre reglerne. Vi har haft eksempler på, at vi i enkelte udfordringer beder dem om ikke at tale sammen, men det er enkeltstående tilfælde, lyder det fra Søren Olsen.

God ånd

Redaktøren mener da også, at programmet fungerer godt, som det er.

- Vi synes, det fungerer fint, når det er op til deltagernes eget konkurrencehjerte, om de synes, at det er i orden at dele ud eller ej. Som eksempel kan jeg nævne Tobias, der vandt i en tidligere sæson. Når folk spurgte ham om hjælp, jokede han altid og sagde: 'Den skal bare have to timer på 200 grader'. Han havde besluttet sig for, at det var sådan, han ville køre sit spil, for han ville konkurrere, siger Søren Olsen og understreger, at der altid vil være delte meninger om, hvad der er det rigtige at gøre.

- Heldigvis er vi et program, hvor konkurrencen er i en god ånd, understreger han.