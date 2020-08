Det var alligevel lidt af en udfordring for den garvede danser, da hans balanceevner skulle på prøve i første vovestykke i dette års 'Fangerne på fortet'.

Her forklarer værten Camilla Ottesen, at der er tale om en præmie på hele to nøgler til holdet bestående af Michael Olesen, Morten Kjeldsen og Sofie Østergaard, men at det altså ikke er helt nemt, at få fat i dem.

Michael Olesen skal nemlig skubbe en stol ud på en bjælke for at nå hen til en trapez, hvorefter han skal rejse sig på stolen og gribe fat i trapezen, slippe med den ene arm og hive ned i et reb for at få fat i kode, som han skal remse op til holdmedlemmet Sofie for at få de to nøgler.

- Fuck, udbryder Michael Olesen, da Camilla Ottesen har forklaret færdigt, og det bliver ikke meget bedre, selvom værten prøver at sige, at han jo som danser er sprængfyldt med balance.

Michael Olesen med resten af deltagerne i aftenens 'Fangerne på Fortet'. Foto: NENT/Anthon Unger

Meget nervøs

- Jeg er ikke god i højder, lyder det fra danseren.

- Mit hjerte galoperer med syv millioner hestekræfter. Det er fuldstændig sindssygt, og mine hænder begynder at ryste, lyder det fra 'Vild med dans'-deltageren.

Ud over det farefulde stunt får Michael også fortalt, at stolen rokker, men at den sidder fast.

Om Michael klarer vovestykket kan du se på TV3 i aften kl. 20.00 og på Viaplay.