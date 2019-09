Fy for satan: Drukleg tager ækel drejning

Det er ikke småting, man skal være klar på, når man deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach'

Man skal passe på, hvad man svarer, når man skal vælge mellem sandhed eller konsekvens i legen af samme navn.

Det får 'Ex on the Beach'-deltageren René Hoffbeck at mærke i aftenens afsnit. Her vælger han nemlig konsekvens, og det får straks en af de andre deltagere til at foreslå, hvad det kan være.

- Du skal tage Marks storetå i munden, lyder det hurtigt til alles store overraskelse.

Mark Bøgelund forstår heller ikke helt, hvad filan det nu går ud på.

- René tager ligesom konsekvensen og skal have min storetå i munden. Hvad er det, der foregår?, udbryder han.

For Marks storetå er ikke ligefrem nyvasket. Tværtimod.

- Den er 'dagdagssvedig', mand. Jeg lægger den bare klar, råber han.

Hovedpersonen René går til opgaven uden at kny. Han åbner gabet og går i krig med den svedige klump kød.

- Jeg foretrækker klart et pølsehorn, hvor der er ketchup i, men Marks storetå kan godt gå an hernede, siger René og tilføjer.

- Jeg har mange ting, jeg hellere vil have i munden.

Se det ulækre optrin udfolde sig i videoen over artiklen.

Over for Ekstra Bladet sætter René Hoffbeck ord på den aparte hændelse, der opstod ud af det blå.

- Jeg må ærligt indrømme, at som man nok også har set på tv, så tænker jeg ikke ret meget. Jeg gør de ting, jeg har lyst til, og så kan det godt være, det er ulækkert, men Mark har også taget en bodytequila fra min røv. Hvis folk udfordrer mig til noget, så gør jeg det bare, siger René Hoffbeck og tilføjer.

- Marks tå var da ikke min yndlingsting i verden, men det er sjovt og giver nogle gode grin. Jeg er med for at have det sjovt, og det har jeg indtil videre.

- Hvordan var det at have Mark Bøgelunds store tå dybt inde i kæften?

- Nu var Mark jo kendt på det tidspunkt. Det var det nærmeste, jeg nogensinde har været på en kendt. Så der fik jeg selvfølgelig lige lidt credit for at have haft en kendt persons storetå i munden, men arh. Jeg er glad for, at han havde klippet negle. Sådan vil jeg sige det. Den kom jo helt ind og fik en lille rusketur, siger René Hoffbeck.

Hvis man tror, at det ikke kan blive mere ulækkert end i klippet, så kan man godt tro om igen. For der er flere og værre ting på vej.

- Jeg kan godt løfte sløret og sige, at der kommer flere klamme ting fra vores side. Vi er ikke nået toppen endnu af klamme ting, der gør, at piger ikke har lyst til at være sammen med mig, griner han.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.