Fyret efter 'Luksusfælden': Sådan går det Dannie i dag

Under tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' på TV3 måtte 26-årige Dannie fra Aalborg tage nogle svære beslutninger i kampen for at få styr på sin økonomi.

Blandet andet droppede han sin kæreste, Mille, under programmet, da han følte, han var nødt til at få styr på sit eget liv, inden han for alvor kunne bygge noget op med hende og give noget til forholdet.

Dannie tog dog for alvor eksperternes råd til sig, og i slutningen af afsnittet var Kenneth Hansen og Carsten Linnemann meget positivt overraskede over, hvor flot Dannie havde overholdt det aftalte budget og gjort alt, de havde bedt ham om.

Den nye, gode stil er fortsat efterfølgende, men kort efter kameraerne slukkede, fik Dannie et stort bump på vejen:

- Jeg mistede mit arbejde som sorteringsmedarbejder lige efter programmet. Jeg kom derfor på dagpenge, hvilket ikke var helt nemt i forhold til at overholde budgettet, da jeg pludselig fik en del mindre udbetalt, forklarer Dannie til Ekstra Bladet, men fortsætter så:

- Jeg tog så en masse vikarjobs for at tjene lidt ekstra, hvilket gjorde, at jeg alligevel kunne få det hele til at hænge sammen. Så jeg har overholdt alle budgetter og betalt alle regninger, siden afsnittet blev optaget i slutningen af oktober, men det var en hård tid i den periode, hvor jeg ikke havde fast job, og jeg var også bange for, at det hele ville ramle. Det gjorde det så heldigvis ikke.

- Nu har jeg fået noget natarbejde, hvor lønnen er noget bedre, end det jeg havde før, hvilket gør, at jeg kan betale hurtigere af på mit lån. Så det er jo bare super dejligt. Jeg har også fået investeret i en knallert, så jeg kan køre på arbejde, uden det er særlig dyrt, uddyber Dannie, der er rigtig glad for sin deltagelse i 'Luksusfælden', da det har hjulpet ham tilbage på rette kurs.

Ikke slut med Mille

Selvom Dannie gjorde det forbi med Mille under 'Luksusfælden', betyder det ikke, at deres forhold er et helt overstået kapitel.

- Mille og jeg snakker stadigvæk sammen. Det er som venner, men det kan sagtens være, at vi finder sammen som kærester igen. Jeg er stadig glad for hende, da vi har haft gode tider sammen, men vi har også haft nogle udfordringer - også udover økonomien - som vi lige skal have snakket om og arbejdet med, hvis vi skal finde sammen igen. Det lyder også til, at Mille er klar på at give forholdet en chance mere, forklarer Dannie.

- Mille blev rigtig ked af, at jeg valgte at flytte i egen lejlighed frem for at flytte sammen med hende, og jeg fik også den store tur, efter kameraerne slukkede. Det var da hårdt at ofre forholdet, men jeg synes dog stadig, at min beslutning var den rigtige, da det er vigtigt for mig at være uafhængig af folk og vise, at jeg kan klare mig selv, fortsætter han.

Dannie fortæller, at hans humør er steget betragteligt i takt med, at han har fået styr på økonomien, hvilket også har medført, at han og Mille har det bedre sammen i dag.

