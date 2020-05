Går amok over dette øjeblik

Det kan godt være, at den sønderjyske Danfoss-medarbejder Emil Wismann ikke vandt 'X Factor' 2020.

Men han vandt i den grad danskernes hjerter.

Det kom til udtryk under lørdagens finale, hvor dansemusen gav den hele armen og midt i sin fortolkning af 'Selvmord på dansegulvet' af Thomas Holm pludselig smed trøjen.

Efter trøjen - noget uventet - røg af, væltede det ind med rosende ord fra seerne i Ekstra Bladets liveblog, og de sociale medier var rødglødende.

'Du er for sej, Emil', 'Emil har 'X Factor' og 'Emil skal vinde det hele', lød det blandt andet.

Emil var en populær fyr, men det var Alma, der løb med sejren. Video: Rasmus Flindt

Umiddelbart efter lørdagens finale var Emil Wismann da også godt tilfreds med sin præstation, selvom det var Alma Agger, der endte med at løbe med sejren i sidste ende.

- Det var en fed optræden, hvor jeg kunne få lov til at give den så meget gas, som jeg overhovedet ville. Og så siger Thomas lige pludselig, at jeg skal have trøjen af, og så siger jeg: 'Det gør vi da bare'. Der skulle lidt overtalelse til. Men jeg gik med til det, lød det fra Wismann, der var et stort smil.

At han netop havde vist formerne frem på landsdækkende kort forinden, tog han ikke så tungt.

- Jeg synes ikke, det var grænseoverskridende. Hvis folk var gået på stranden, havde de også kunnet se min bare mave, sagde han med et smil.

Emil rev til seernes store overraskelse pludselig sin skjorte af på landsdækkende tv. Foto: Mogens Flindt

Topmave og pigmentpletter

Til spørgsmålet om, hvorvidt pigerne nu vil stå i kø for at komme i kontakt med ham efter hans mave-stunt, var Wismann en anelse mere tøvende.

- Det ved jeg ikke. Det er ikke ligefrem fordi, jeg har et vaskebræt. Det er nok mere topmave og et par pigmentpletter, sagde han med et grin.

At 'X Factor' nu er slut, betyder også, at Emil Wismann skal tilbage til Sønderborg og sit arbejde hos Danfoss.

Han ved endnu ikke, om han vil satse på musikken fremover.

- Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sige, at jeg har fået blod på tanden i forhold til at lave musik og skrive lyrik og tekster. Men lige nu er det nyt, og jeg er træt. Jeg har sgu ikke tænkt over det, må jeg ærligt indrømme, sagde han og fortalte, at han dog har nydt hvert sekund af 'X Factor'.

- Det har været totalt fedt at få lov til at arbejde med Thomas (Blachman, red.). Jeg har virkelig gået igennem en udvikling, og det har jeg kunnet mærke. At gå fra det lort, jeg lavede på bootcampen. Det lød, som når man trækker en gris i halen. Jeg kunne tydeligt høre det selv. Jeg har udviklet mig enormt meget. Det håber jeg også, at andre folk synes. Det synes jeg i hvert fald selv, sagde han og tilføjede:

- Det er super fedt at få lov til det her. Det er så fedt at få lov at stå foran så mange mennesker. Det er ikke alle, der får lov til det.

Gjorde alt

Selvom Emil Wismann ikke vandt lørdag aften, gik han fra 'X Factor' med oprejst pande. Han mener nemlig ikke selv, at han kunne have gjort det bedre.

- Jeg har det godt. Jeg er glad på Almas vegne. Man kan ikke komme udenom, at jeg ville have haft det endnu bedre, hvis jeg vandt. Men da jeg gik ud fra scenen efter min performance, der havde jeg fornemmelsen af, at det var så perfekt, som det overhovedet kunne blive, sagde han og fortsatte:

- Jeg føler ligesom, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har det ikke sådan: 'Hvis bare jeg lige havde...'. Nej, det var bare, som det skulle være. Hun (Alma, red.) har bare fortjent det. Hun er bare super dygtig, sagde han og sendte i samme omgang en hilsen til alle dem, der har støttet ham igennem 'X Factor'.

- Tusind, tusind tak. Det er jeg mega glad for, at I har gjort. Det betyder virkelig meget. Det er fandeme dejligt, sagde han med et smil.

På fredag kan du se frem til at opleve Alma Agger - vinder af 'X Factor' 2020 - live her på ekstrabladet.dk kvit og frit.