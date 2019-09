Går amok over 'Gift ved første blik': Ville bare knalde

Det gik helt galt for Luna Elmkjær og Anders Pilemand i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik', da Anders Pilemand til mange seeres store overraskelse pludselig meldte ud, at Luna ikke var hans type.

Indtil turen til Bordeaux, som man ser i aftenens program, har seerne ellers set parret kysse, kramme og grine glade i hinandens selskab. Pludselig vender den 52-årige 'Gift ved første blik'-deltager dog på en tallerken.

- Allerede da jeg så Luna for første gang komme mig i møde - og jeg håber ikke, at det kan ses på film - vidste jeg, at jeg skulle arbejde med det, lød det fra Anders Pilemand i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik'.

- Rent udseende- og parmæssigt kan jeg ikke se mig selv sammen med Luna resten af mit liv, forsætter Anders Pilemand i klippet, som han selv har optaget under det nygifte tv-pars bryllupsrejse.

Kæmpe krise i 'Gift ved første blik': Så galt gik det

Og den udmelding har fået vrede seere til tasterne på de sociale medier.

'Anders, du fortjener en lammer på hver arm hver dag de næste fem uger', skriver en.

'For helvede, Anders! Hvorfor melder man sig til sådan et program, hvis man tydeligvis ikke vil det alligevel!', lyder det fra en anden, mens en tredje fortsætter:

'Vi er mange, der har en opfattelse af dig nu, Anders. Anders, stop, du gør det kun værre for dig selv nu'.

'Altså Anders skulle bare have en at knalde. Han vidste sgu da ikke, de også skulle rejse bagefter', skriver en fjerde, mens flere konstaterer, at Anders' opførsel er 'tarvelig' og 'ikke i orden'.

Luna Elmkjær var helt knust under tv-parrets ophold i Bordeaux. Foto: DR

Skete ikke pludseligt

Over for Ekstra Bladet forklarer Anders Pilemand, at udviklingen i forholdet til Luna Elmkjær ikke skete så pludseligt, som det virker i programmet, og som det måske også har fremstået for seerne.

- For mig er det ikke noget, der sker lige pludselig. Det er en gradvis udvikling, men som seerne oplever det, kan jeg godt se, det virker meget brat, siger Anders Pilemand til Ekstra Bladet.



- Luna kom med mange komplimenter til mig, som jeg blev smigret af. På et tidspunkt går det op for mig, at jeg ikke kan gengælde det. Derfor bliver jeg nødt til at bede om en tænkepause. Jeg vil ikke gå og spille skuespil overfor hende, siger han videre.

Revser 'Gift ved første blik': - Mand dig op!

Da Ekstra Bladet taler med Luna Elmkjær er hun skuffet over den måde, Anders Pilemand behandlede hende på.

- Jeg græd ikke over Anders, men over den måde han behandlede mig på. Den var virkelig dårlig, siger Luna Elmkjær til Ekstra Bladet.

- Han skulle have sagt nej, da han så mig første gang. Så ville der have været noget mand i ham, og så ville jeg have haft respekt for ham - også den dag i dag. Det havde i øvrigt også været et skide godt tv-øjeblik, siger Luna Elmkjær.