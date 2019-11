Går amok over lumre Eihilt: - Det er slet ikke meningen

Der er blevet slynget rundt med den ene lumre kommentar efter den anden fra dommerstolene, efter dommeren Marianne Eihilt er kommet til i årets 'Vild med dans'.

Især nydanseren Christopher Læssø har fået et par lumre kommentarer med undervejs, og Eihilt har blandt andet påpeget, at Læssø gør hende 'varm'.

De lumre kommentarer er ikke gået seernes næser forbi, og det har fået en del seere til tasterne på de sociale medier. Her har de mest af alt rosende ord til overs for Marianne Eihilt, som, flere mener, er et friskt pust til programmet.

Marianne Eihilt selv tager da også de lumre kommentarer, der til tider kommer ud af hendes mund, med et smil.

- Det er faktisk virkelig ikke med vilje. Jeg er faktisk slet ikke sådan en lummer én, men jeg er sådan en, der siger meget af det, jeg tænker, og så tænker jeg ikke rigtig så meget over, hvad det så også kan betyde. Det er så der, det går galt, hvis man kan sige, at det går galt, men det er så måske også der, at det bliver meget sjovt og afslappende, siger hun med et grin, da Ekstra Bladet møder hende umiddelbart efter fredagens afgørelse.

- Det er slet ikke fordi, jeg tænker lummert. Det er bare sådan, mit ordvalg bliver, fortsætter hun.

I år er Marianne Eihilt en del af dommerpanelet. Foto: Jonas Olufson

Alligevel kan Marianne Eihilt ikke lade være med at grine af det.

- Jeg tænker: 'Gud, var det sjovt'? Kan det også tolkes på den måde? Det kan jeg selvfølgelig godt se, men det havde jeg ikke lige tænkt over. Sådan er det, siger hun og fortsætter:

- Det er kun godt, hvis folk synes, det er sjovt.

45-årige Marianne Eihilt er da heller ikke blevet skræmt væk fra dommertjansen endnu, som hun sagde ja til, da den rutinerede dommer Britt Bendixen meldte fra på grund af en operation.

- Hvis Britt siger nej, er jeg klar på en runde mere. Jeg har ikke lyst til at tage pladsen fra Britt. Det skal være fordi, Britt ikke synes, at det skal være hende. Så er jeg klar, siger Eihilt og fortsætter:

- Så skal jeg bare lige være sikker på, at dem derhjemme også synes, at det er en god idé, og at vi kan få det hele til at hænge sammen. Det er gået godt i år. Så mon ikke også de er med på den, siger Marianne Eihilt, der er mor til to små børn.

- Jeg nyder vores fredage derhjemme, hvor vi sidder og får fredagsslik, og hvor vi hygger med børnene, men det er jo også bare fantastisk at tage afsted her om fredagen.