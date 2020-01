Går fuldstændig knaldeamok: - Jeg blev virkelig ked af det

I torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' blev der i den grad gået til den.

Efter aftenens fest var det nemlig ikke kun et, eller to, men hele tre par, der gik hele vejen under lagnerne. Således var der i alt seks personer, der havde sex på samme aften - og det er to mere end i hele sæsonen sidste år.

Ifølge Sarah Dohn, der er en af de deltagere, der havde sex i afsnittet, kommer det ikke bag på hende, at de i årets 'Paradise Hotel' er hurtigere på aftrækkeren.

- Jeg synes, at sidste års cast virker søde, men de er en del kedeligere end os. Vi har lidt mere gang i den, og jeg tror virkelig, at vores mål bare var at komme ind og smide hæmningerne og have det for grineren, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun er heller ikke overrasket over, at det netop var Freja og Daniel, Anna og Casper og hende selv og Tobias, der var de første til at have sex.

- Når man ser det på tv, ser det jo mega forhastet ud. Man ser ti procent af, hvad der sker, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde talt godt med Tobias inden, og de andre, der endte med at have sex, havde også flirtet og talt meget sammen inden. Men det kommer jo til at virke som om, vi bare hopper på den, uden at der har været kontakt inden. Det ligner ikke, at man har talt med hinanden før, men vi havde alle flirtet med hinanden, så det kom ikke som et mega chok, og så var vi jo alle stive, og vi måtte sove, hvor vi ville. Så det måtte jo ske, siger hun med et grin.

De nye deltagere i 'Paradise Hotel' holder sig bestemt ikke tilbage. Foto: Nent Group Danmark

- Hvordan har du det med at se dig selv have sex på tv?

- Jeg havde det mega godt med Tobias, og jeg var tryg ved ham. Så det var ikke bare sådan noget tilfældigt noget. Men da jeg så det, blev jeg faktisk virkelig ked af det. Det ramte mig lige, for jeg kan jo godt huske, at det skete, men samtidig er det bare så lang tid siden, at det blev optaget, og man er bare et helt andet sted i livet nu. Så det var lidt voldsomt at se det, siger hun og fortsætter:

- Nu er det jo ude, og min familie og venner og alle kan se det. Det skulle jeg lige affinde mig med. For man føler jo på en eller anden måde, at det sker nu, selvom det ikke gør det. Men nu er jeg cool med det, og jeg fortryder heller ikke, at det er sket, siger hun med et grin og fortæller, at hun dog ikke kan huske specielt meget fra den aften, hvor hun havde meget alkohol i blodet.

- Jeg var simpelthen så fuld. Så det hele er lidt sløret, griner hun.

Sarah Dohn fortryder ikke, at hun havde sex med Tobias på hotellet. Foto: Nent Group Danmark

