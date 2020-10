Går grassat

Realitystjernen Lenny Pihl var i forvejen skuffet over 'Singletown', så da snakken falder på jacuzzien, får han nok. Se den morsomme video herunder

Lenny Pihl og Melina Buur fik ikke den gode oplevelse i realityprogrammet 'Singletown', som de havde håbet på.

I de nyeste afsnit, der blev frigivet søndag, ser man parret forlade programmet, og siden har Lenny raset over produktionen, som han kalder 'amatører'.

Den berømte dråbe, der får bægret til at flyde over, viser sig at være noget så simpelt som den jacuzzi, der er i hver lejlighed i programmet.

- Selv vores jacuzzi virkede kun de første to dage eller sådan noget. De rensede den aldrig. Er det ikke rigtigt? De rensede den aldrig, siger han lettere forundret, men endnu ikke rasende, i videoen over artiklen.

Det får Melina til at bryde sammen af grin.

- Vores virkede, griner hun.

Færdig: Trækker stikket

Og så har Lenny fået nok.

- Har den virket altid? Fuck et bøsseprogram, mand, udbryder han tydeligt rasende.

- Ej, men det regnede meget, og man må jo ikke gå i sådan en, når det regner, forsøger Melina sig, men det får ikke Lenny til at slappe af.

- Fy for helvede, vi gik og sagde det hele tiden; mig, Sami, Samira og Christel.

Se ham rase videre over den ikke-funktionelle jacuzzi, der ellers skulle have forkælet deltagerne, i videoen over artiklen.

Lenny Pihl vandt 'Paradise Hotel' i 2018 og sikrede sig 500.000 kroner. Foto: Mogens Flindt

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.