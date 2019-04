Går i flæsket på journalist: - I er så irriterende

Den populære 'X Factor'-dommer Thomas Blachman skal være far igen. Hans forlovede, den 31-årige svenske sanger og digter Julia Liebig Werup, er nemlig gravid.

Det annoncerede Blachman selv ved en koncert med sine to makkere i jazztrioen Ginman/Blachman/Dahl i slutningen af januar.

Men da Ekstra Bladet mødte Thomas Blachman til pressemøde forud for den store 'X Factor'-finale fredag i Forum Horsens, var han mildest talt ikke meget for at tale om den kommende familieforøgelse. Snarere tværtimod.

- Kommer din familie med over og støtter til finalen i Horsens?, lød spørgsmålet fra Ekstra Bladets udsendte.

- Det ved jeg ikke, lød det kontant fra Blachman.

- Heller ikke din smukke forlovede?

- Jeg aner ikke en skid.

- Hvad med babyen, der er på vej. Har du lyst til at fortælle lidt om de glade nyheder?

- Ikke en skid. Det er jo privat for fanden. Når noget er privat, så er det fordi, det ikke er Ekstra Bladet. Så må du spørge nogen andre, lød det bestemt fra Blachman.

Kun Blachman og Ankerstjerne har deltagere tilbage i 'X Factor'-finalen. Foto: Mogens Flindt

Vil ikke sige noget

Den garvede 'X Factor'-dommer ønskede derfor heller ikke at afsløre noget om, hvorvidt parret venter en dreng eller en pige. Det til trods for, at hans forlovede Julia Liebig Werup tidligere ifølge Her&Nu har afsløret, at parret venter en søn. Det skete i forbindelse med Julia Liebig Werups lancering af digtsamlingen 'Supernova' for nogle uger siden.

- Jeg vil ikke sige noget som helst, lød det fra Blachman til spørgsmålet om, hvorvidt han kan se frem til en søn eller datter.

- Bliver du klar til at sige noget på et tidspunkt?

- Prøv at hør, jeg synes, I er så irriterende. Jeg synes, det er så irriterende og kompromitterende. Hver gang man går ned i en kiosk, så ser man et eller andet billede af en på forsiden. Det er så irriterende, at man ikke fatter det, sagde han.

Historisk 'X Factor'-krise: - Mærkeligt

- Det begynder at blive fiktion, understregede Blachman, der har to børn fra et tidligere ægteskab.

- Du skal holde din kæft!, lød det fra Blachman, da Ekstra Bladet tidligere på X Factor-sæsonen spurgte ind til den kommende familieforøgelse. Video: Martin Ekelund

Glæder sig til finale

Blachman ville til gengæld gerne svare på spørgsmål om den store 'X Factor'-finale, som finder sted i Horsens fredag aften, hvor hans deltager Kristian Kjærlund er med i kampen om at kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2019.

- Jeg glæder mig. Selvfølgelig gør jeg det. Det er kulminationen på et vidunderligt stykke arbejde, der har siddet lige i skabet fra første liveshow. Så jeg er meget glad og tilfreds. Jeg er meget glad for Kristian, og Kristian er meget glad for mig. Nu er det snart overstået, og det kommer til at blive rigtig godt, lød det fra Blachman med et smil.

Han mener da også, at den 23-årige solist har gode chancer for at gå hele vejen.

- Jeg synes, Kristian har gode chancer (for at vinde, red.). Jeg synes, vi har haft et genialt forløb. Et kreativt, godt forløb, som har været en overraskelse for os allesammen. Jeg havde da håbet fra start, at der var en mulighed for at få en deltager i finalen. Den ældre kategori har altid været den svære kategori for mig. Men det har været en ren fornøjelse. Vi har nogle super fede ting kørende, sagde Blachman.

Du kan se 'X Factor'-finalen fredag aften klokken 20.00 på TV2. Her bliver det afgjort, hvorvidt det er Kristian Kjærlund, Live eller Benjamin, der løber med sejren i sidste ende.

