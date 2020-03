Går orgasme-amok: - Jeg er knaldekongen

Asbjørn Nielsen jubler som et lille barn, da det går op for ham, at han har givet Louise en orgasme i 'Ex on the Beach'. Se klippet her

Asbjørn Nielsen er ikke kun høj i fysisk forstand med sine 204 centimeter - han er også høj på livet i 'Ex on the Beach', hvor han ikke blot er den første til at sove i suiten. Han er også den første til at indvie den.

Det sker i programmets andet afsnit, der kan ses på streamingtjenesten Dplay. Her får han lov at vælge en at tage med sig i suiten, og valget ender på Louise Jensen, der sammen med den selvudnævnte 'Tyren fra Kolding' straks smider tøjet.

Og så bliver der ellers gået til makronerne, imens Asbjørn på charmerende vis smækker en tommelfinger i vejret til ære for kameraerne.

- Jeg har knaldet, jeg er pisseglad. Og der er orgasmegaranti, jubler han.

Screendump

Louise har nemlig afsløret over for den unge mand, at han har givet hende en orgasme, hvilket han slet ikke kan få ud af hovedet. Slet ikke da hun fortæller, at det ikke er løgn.

- Fuck ja, mand!, jubler han, imens han vandrer triumferende rundt i suiten og udbryder:

- Fuck, det er fedt, det der. Yes, hvor er det fedt mand. Woooo!

Faktisk kan han slet ikke få de lange arme ned.

- For lidt siden var jeg karnevalskongen, og nu er jeg knaldekongen, jubler han.

Se det morsomme klip i videoen over artiklen, hvor noget kunne tyde på, at det ikke er noget, Asbjørn oplever, hver gang han får en pige i kanen.