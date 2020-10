Går til minister efter bingo-trussel: - Det er drønærgerligt

Tv-bingo skal ikke lukke.

I hvert fald ikke, hvis det står til skatteordfører Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti.

Han mener nemlig ikke, at tv-bingo skal ind under reglerne for 2021, der vil fjerne overskuddet fra programmet, ved at sætte større afgifter for spil.

Det fortæller ordføreren til Ekstra Bladet.

- Jeg har svært ved at se problemet i, at folk hygger sig med tv-bingo. Ludomani og problemer med spil er et stort problem, men jeg har ikke indtryk af, at problemet ligger hos dem, der elsker at spille bingo. Nogle gange skal man stoppe op og vurdere, hvis det ikke er i stykker, så lad være med at fikse det. Jeg vil nu tage sagen op med skatteminister Morten Bødskov, så vi kan få fundet en måde, så tv-bingo naturligvis kan fortsætte fremover.

Han mener, at der er tale om en rigtig ærgerlig situation.

- Det er rigtig ærgerligt, at tv-bingo stopper på DK4 på grund af en stor stigning i afgiften, men også fordi skatteministeriet nu kategoriserer dem som formidler af væddemål og/eller online kasinospil. Det er drønærgerligt, at de tvinges til at lukke, for der er rigtig mange danskere, der hygger sig med en gang bingo. Hvorfor skal de ikke have lov til det fremover? Jeg har svært ved at se problemet i, at folk hygger sig med tv-bingo.

Folkene bag tv-bingo skrev torsdag, at programmet er truet af lukning, og at de håber, at skatteministeriet vil se på, at de kan få særlige regler.

Tv-Bingo truet: Kan ende med lukning

- Vi respekterer til enhver tid den gældende spillovgivning og de gode hensigter bag, men en bingoplade til en hel times underholdning koster 25 kroner, så vi bidrager næppe til ludomani. Samtidig er SIFA TV-Bingo dagens højdepunkt for mange ældre og lidt sårbare tv-seere, som lige nu er mere socialt isoleret end nogensinde, og vi forstår ikke, hvis TV-Bingo skal stoppe på et misforstået grundlag hos Skattestyrelsen, forklarer SIFAs bestyrelsesformand Ole Nielsen.

Og nu har de i hvert fald fundet støtte hos Dansk Folkeparti, hvor Dennis Flydtkjær allerede har sendt en skrivelse til Morten Bødskov.

Du kan læse Dennis' spørgsmål her:

Vil ministeren se på mulighederne for at undtage SIFA TV-Bingo for afgiftsstigningen, så det ikke bliver ramt af en afgiftsstigning fra 20 til 28 procent af bruttospilleindtægten, der reelt vil umuliggøre den overskudsdeling med idrætslivet, som er SIFA TV-Bingos dna? Vil ministeren alternativt se på mulighederne for at SIFA-Bingo kan fratrække produktionsomkostningerne, så de ikke skal indgå i afgiftsberegningsgrundlaget? Vil ministeren oplyse, om der er grundlag for antagelsen om, at SIFA TV-Bingo skulle være et spil, der på linje med væddemål og online kasinoer kan skabe spilafhængighed? Vil ministeren redegøre for, om det er i tråd med hensigten bag ændringen af lov om afgifter af spil, som træder i kraft i 2021, at SIFA TV-Bingo bliver kategoriseret som udbyder af væddemål og/eller online kasino med store afgiftsstigninger til følge? Vis mere Luk

Programmet har kørt de sidste 35 år, hvor overskuddet er gået til lokale idrætsforeninger. Tv-bingo sendes på DK4.