'Game of Thrones'-stjerne efter vanvidsafsnit: Troede alle ville hade det

ADVARSEL: Denne artikel indeholder rigtig mange spoilers for 'Game of Thrones', sæson otte, afsnit tre. Vær med til at diskutere det nyeste og meget hæsblæsende afsnit her

ADVARSEL: Denne artikel indeholder rigtig mange spoilers for 'Game of Thrones', sæson otte, afsnit tre! Så hvis du ikke har set det, og gerne vil have overraskelserne til gode, så skal du stoppe med at læse lige nu.

Vær med til at diskutere det nyeste afsnit i bunden af denne artikel

Tredje afsnit af den nyeste 'Game of Thrones'-sæson var et hæsblæsende et af slagsen.

Alt håb syntes ude, da De Dødes Hær efterhånden havde besejret de levende og indtaget Winterfell.

Men til alles overraskelse kom Arya Stark springende og dræbte Nattens Konge med sin daggert lavet af valyrisk stål.

Og med et var Arya Stark, hvis rejse fra lille drengepige til snigmorder, alle seere har fulgt med i, seriens måske allerstørste helt.

- Det var så utrolig spændende. Men jeg troede med det samme, at alle ville hade det, at Arya ikke fortjente det, siger Maisie Williams, der spiller Arya Stark i serien til Entertainment Weekly.

Det blev ikke Jon Snow

Mange havde nok troet, at det var seriens hidtil store helt, Jon Snow, spillet af Kit Harrington, der skulle dræbe den helt store skurk. Også skuespilleren selv.

- Jeg var overrasket! Jeg troede, det skulle være mig. Men jeg kan godt lide det. Det giver al Aryas træning et formål, der har et endeligt mål.

- Der er også noget ved, at det er den person, man ikke forventer, siger Kit Harrington til Entertainment Weekly.

Internettet koger over med reaktioner på afsnittet. Her er der også delte meninger.

Nogle er skuffede over, at det blev Arya, der dræbte Nattens Konge. Mens andre synes, at det er fantastisk, at det var den lille pige, der dræbte den mest frygtede figur i serien.

Her er fem teorier om hvad der sker i sidste sæson. Bemærk at nogle af dem ikke længere er aktuelle efter sidste afsnit. Video: HBO/Martin Ekelund

Nedenfor kan du fortælle, hvad du synes om episoden og komme med spørgsmål og teorier.