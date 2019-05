'Game of Thrones'-udfordring går verden rundt: Kan du gøre det?

Følgende artiklen indeholder spoilers fra tredje afsnit af 'Game of Thrones'. Nu er du advaret!

Det længe ventede slag imod The Night King og hans hær, skulle udspille sig i det tredje afsnit af HBO's hitserie 'Game of Thrones'.

I 82 hæsblæsende minutter lignede det, at heltene, som forsvarede Winterfell, måtte se sig slået.

(Efter nedenstående billede vil DU for alvor få spoilet sidste afsnit!)

Her ses The Night King. Foto: HBO

Men til allersidst, da The Night King skulle til at slå Bran Stark ihjel, kom Arya flyvende igennem luften og var klar til at give det altafgørende dødsstød med sit sværd.

The Night King formåede dog lige akkurat at undgå det, men med en fiks manøvre slap Arya grebet på sit sværd og greb det med sin anden hånd, hvorefter hun fik spiddet ham.

Det var noget som mange 'Game of Thrones'-fans kunne lide at se.

Nu har flere Twitter-brugere optaget sig selv, hvor de prøver at efterligne Aryas manøvre.

Arya, som spilles af britiske Maisie Williams, har brugt et utal af timer på at øve sig med sværd.

Det kan du blandt andet se her:

Arya a toujours été douée avec le maniement du couteau



Crédits : https://t.co/VUCuRylCEa pic.twitter.com/iChsKUWPpJ — Creapills (@creapills) 1. maj 2019

Selvom det er den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones', så kan fans se frem til endnu flere afsnit, som varer i over en time.

