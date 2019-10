Gav op i 'Robinson': Dét så du ikke på tv

Louise Camilla valgte at trække sig selv fra ekspeditionen, da hun var ved at miste sig selv i realityprogrammet

28 dage.

Så længe nåede Louise Camilla Haustrup at overleve på en øde ø i årets 'Robinson Ekspeditionen', inden hun som årets anden deltager kunne få klistret mærkatet ’kvitter’ i nakken på vej ud.

Den 30-årige skønhed valgte at forlade ekspeditionen frivilligt i forbindelse med aftenens øråd. Og på vejen fik hun en masse mindre pæne gloser tyret efter sig af værten Jakob Kjeldbjerg.

Over for Ekstra Bladet forklarer hun nu, hvorfor hun valgte at forlade årets ekspedition.

- Jeg var ikke specielt glad i det mere. Jeg havde mistet gejsten, og det sjove var lidt gået af det. Det handlede ikke om sult, eller at det var hårdt. Jeg er et glad og positivt menneske, men det gik den forkerte vej, og jeg kunne ikke finde den positive pige frem. Det var ikke sådan, jeg ville se tilbage på min ekspedition, siger Louise Camilla Haustrup, der understreger, at hun ikke fortryder sit valg.

Til gengæld ærgrer hun sig en smule over klipningen af programmet.

- Da Mette vælger at tage en dødskamp, melder vi os begge, og holdet skal bestemme, hvem der skal afsted. Jeg er skuffet over, at det ikke er blevet vist. Jeg har tilmeldt mig mange dødskampe, men holdet har ikke valgt mig. Det skete flere gange, så det er pisseirriterende, at det ikke er kommet med, siger hun og tilføjer.

- Jeg var ikke bange for noget, og man deltager for at vise, hvad man har at byde på, så det er en af de ting, jeg er træt af, at jeg ikke nåede.

Louise Camilla valgte at forlade ekspeditionen. Foto: TV3

Mistede sig selv

- Du var over halvvejs i ekspeditionen. Er det ikke dér, at man må knibe ballerne sammen og sige ’nu tager jeg mig sammen og vinder de 500.000’?

- Det kan man sige, men nu meldte jeg mig ikke for pengepræmien. Den ville være en bonus, for hvem vil ikke have 500.000 kroner, men jeg gjorde det for at overskride personlige grænser og kaste mig ud i noget, man ikke har oplevet før. Jeg fortryder ikke mit valg. Jeg var ved at miste mig selv, og det var ikke det værd.

Hun fortæller, at det ikke var en nem beslutning at forlade 'Robinson Ekspeditionen', men da hun havde tænkt over det i noget tid, kom hun frem til, at hun ikke ville tage pladsen i programmet fra en holdkammerat, der var mere dedikeret.

Klump i halsen

- Du får noget af en overhaling af Kjeldbjerg. Hvordan oplevede du det?

- Jeg havde ikke regnet med andet. Lars havde kvittet tidligere, og jeg havde forventet, at han ville komme efter mig også. Jeg ved, at Kjeldbjerg har været positivt overrasket over mig, så det er fair, at han siger, som han gør, men vi har ikke samme syn på tingene, siger Louise Camilla Haustrup, der ikke syntes, det var skide fedt at opleve.

- Det var ikke sjovt, og jeg fik en klump i halsen, men jeg vidste, at jeg gjorde det af en grund. Jeg prøvede at forklare mig, men jeg tog det som en overhaling, og jeg skulle lige samle mig lidt.

- Du havde jo næsten lige mødt din kæreste, da I tog afsted. Det handlede ikke om, at du savnede ham?

- Nej, det havde intet med savn at gøre. Jeg tænkte, at han nok skulle være der, når jeg kom hjem. Jeg savnede da både ham og min familie, men så er to måneder altså hellere ikke længere tid, siger Louise Camilla Haustrup.

Louise Camilla er til daglig kæreste med Morten Kjeldsen, der var en stor profil gennem to sæsoner i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

I løbet af afsnittet havde deltagerne Henrik og Maria fået ekstra stemmer på sig i ørådet, men takket være Louise Camilla kunne de ånde lettet op, da ørådet blev droppet.

Hvordan det går resten af deltagerne i ’Robinson Ekspeditionen’ kan ses om mandagen på TV3.