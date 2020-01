Genbrug på DR: 'X Factor'-deltagere får unik chance

Som noget nyt bliver danskerne inddraget, når der i år traditionen tro bliver afholdt Dansk Melodi Grand Prix.

Seerne får nemlig for første gang indflydelse på, hvilke sange der ender med at komme i finalen, som afholdes 7. marts i Royal Arena i København.

Lige nu dyster ni artister om tre pladser i finalen ved Dansk Melodi Grand Prix 2020.

De er blevet udvalgt i DR’s P4-distrikter af en musikfaglig jury. Herefter er landet blevet delt op i tre landsdele – Nord, Syd og Øst – med tre sange i hver, og alt efter hvor du bor, vil du kunne stemme på én ud af de tre sange i din landsdel.

De tre sange der får flest stemmer i hver landsdel, går direkte til finaleshowet. Når afstemningen er overstået, vil distriktsjuryen uddele et finale-Wild Card til to af de sange, der ikke blev stemt videre.

De fem sange, der klarer sig videre, tilslutter sig fem – endnu ikke offentliggjorte – numre, der er blevet udvalgt på forhånd af en fagjury.

Samlet vil årets ti artister ifølge DR byde på både nye talenter og etablerede kunstnere, som sammen med værterne Hella Joof og Rasmus Bjerg og The Antonelli Orchestra vil samle Danmark om at finde vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 7. marts i Royal Arena.

Kendte ansigter

I feltet er flere sangere, som danskerne før har stiftet bekendtskab med - blandt andet i underholdningsprogrammet 'X Factor'.

På sangskriverfronten er der også flere gengangere. Blandt andre er Tim Schou og Esben Svane tilbage i Grand Prix'et. De vandt konkurrencen i 2011 med bandet A Friend in London og sangen 'New Tomorrow'. I år har de være med til at skrive sangen 'Jeg ville ønske jeg havde kendt dig'.

Remee er tilbage i Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Stine Tidsvilde

Også makkerparret Remee og Chief 1 er med i Dansk Melodi Grand Prix igen. Som sangskrivere stod de bag Soluna Samays 'Should've Known Better' i 2012. I år bidrager de som sangskrivere på nummeret 'For You'.

De ni artister kan du se herunder

MieLou – ’We Could Be So Beautiful’

Mie Lou. Foto: Agnete Schlichkrull

Sander Sanchez – ’Screens’

Sander Sanchez. Foto: Agnete Schlichkrull

Emil – ’Ville ønske jeg havde kendt dig’

Emil. Foto: Agnete Schlichkrull

Kenny Duerlund – ’Forget it All’

Kenny Duerlund. Foto: Agnete Schlichkrull

Jamie Talbot – ’Bye Bye Heaven’

Jamie Talbot. Han har tidligere medvirket i 'X Factor'. Foto: Privat

Nick Jones – ’2 AM’

Nick Jones. Foto: Agnete Schlichkrull

SamSara – ’For You’

SamSara. Foto: Agnete Schlichkrull

Søren Okholm – ’Impossible Dreamers’

Søren Okholm. Foto: Agnete Schlichkrull

Ben + Tan – ’Yes’

Ben + Tan. Benjamin Rosenbohm, der er en del af gruppen, medvirkede i 'X Factor' sidste år, hvor han røg hele vejen i finalen. Foto: Agnete Schlichkrull

Bedre indblik

Gustav Lützhøft, der er ledende chefredaktør for Dansk Melodi Grand Prix, fortæller i en pressemeddelelse, at han ser frem til, at danskerne får mere indflydelse på, hvilke artister der skal nå hele vejen i Dansk Melodi Grand Prix.

'Dansk Melodi Grand Prix er en kæmpe folkefest, og danskerne har altid været en stor del af arrangementet. Ved i år at invitere danskerne ind allerede i indløbet til showet, sikrer vi, at vi kommer ud i hele landet og er med til at give danskerne et bedre indblik i musikken, kunstnerne og påbegynde en samtale om musik og smag, allerede før vi samles foran fjernsynet', siger han og fortsætter:

'Samtidig er det vores håb, at det nye setup vil medvirke til, at sangene i Dansk Melodi Grand Prix 2020 bliver endnu mere varierede end tidligere, så flere kan se deres musikinteresse afspejlet i showet, når vi sammen skal finde frem til den sang, der kan repræsentere, hvad vi i Danmark besidder af kulturelt budskab og musikalsk særegenhed.'