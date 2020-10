Genbrugs-sex i knaldeprogrammet

'Ex on the Beach' vender snart tilbage - nu kan premieredatoen afsløres

'Ex on the Beach' har taget den danske realityscene med storm.

Tidligere år kunne Ekstra Bladet afsløre, at en ny sæson var på vej, der denne gang 'vil byde på flere gengangere, end man normalt ser i programmet, uden at det dog bliver en sæson kun med gamle kendinge'.

Den oplysning kan Discovery Networks Danmark, der viser programmet herhjemme, nu delvist bekræfte.

'Det er ikke hvem som helst, der i den femte sæson melder sig klar til fest og flirt. Det er nemlig de mest beundrede og berygtede singler, der tidligere har været med i ’Ex on the Beach’! Alle tidligere sæsoner er repræsenteret, når otte kæmpe personligheder står ansigt til ansigt på stranden', lyder det i en pressemeddelelse.

Premieredatoen er fastsat til 1. november, hvor streamingtjenesten Dplay vil vise, hvad de selv kalder en 'All Star'-sæson spækket med gamle deltagere.

Dansk luksus

Set i lyset af den igangværende coronakrise er lækre lokationer som Mauritius, Grækenland og Brasilien fortid, da programmet for første gang er blevet filmet i Danmark.

Det betyder dog ikke, at man har skåret ned på luksus. Tværtimod.

Programmet blev filmet i sensommeren i en luksuriøs villa på Strandvejen i Nordsjælland, der tidligere er handlet for 40 millioner kroner - og som i dag skønnes af være cirka det dobbelte værd.

Denne imponerende bygning danner ramme om 'Ex on the Beach' sæson fem. Foto: Janus Nielsen

Vanvittig villa: Her fester de i dansk realityprogram

Programmet har mønstret flere store realitypersonligheder som Nicklaes Olsen, Amanda Mogensen, Asbjørn 'Tyren' Nielsen, Tabita Thinggaard, Morten Kjeldsen og Jeppe Bøg Risager. Men hvem, der bliver en del af 'All Star'-sæsonen, vides endnu ikke.

Hos Discovery Networks Danmark ser man frem til at vise danskerne, hvad det gamle guld, man har fundet frem fra gemmerne, kan tilbyde.

- Vi er mildest talt blæst bagover, over den medvind 'Ex on the Beach' har mødt, lige fra vi lancerede sæson 1 for to år siden. Sæson efter sæson har programmet skabt nogle af de største realityikoner på den danske scene. Nu er vi klar med en sæson 5, hvor vi har samlet nogle af de største personligheder fra de fire foregående sæsoner i en vanvittig All Stars-version. Jeg tør godt love, at denne sæson ikke kommer til at skuffe, siger redaktør på programmet Birgitte Moesgaard.

Det går vildt for sig, når der bliver festet i 'Ex on the Beach', der har fået tilnavnet 'knaldeprogrammet'. Hvor vildt det gik for sig i den seneste sæson, kan du se i galleriet her. (+)