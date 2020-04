Genoplivet efter 13 år: - Jeg er rystet

Ligtorne, høfeber og lungebetændelse.

DRs huslæge, Peter Qvortrup Geisling, blev spurgt om mangt og meget, da han fra 1997 til 2005 bestyrede programmet 'Lægens bord'.

Programmet fortsatte endnu et stykke tid med en anden læge som vært, men nu er Qvortrup Geisling tilbage bag bordet i den særlige coronaudgave af 'Lægens bord', der bliver sendt mandag til torsdag under coronakrisen.

Seernes modtagelse af det genoplivede koncept kommer fuldstændigt bag på tv-lægen.

- Jeg er virkelig rystet, siger Peter Qvortrup Geisling, der har flere seere til sit slow-tv-program end Nyhederne på TV2, der sendes samtidig.

- Der er måske 50 dygtige mennesker på arbejde, der og laver en god udsendelse på TV2 på det tidspunkt. Den handler primært også om corona. Alligevel vælger rigtig mange at se 'Lægens bord'. Det overrasker mig og gør mig selvfølgelig glad, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge DR Medieforsknings opgørelse har programmet i gennemsnit haft 675.000 seere på DR1 og DRTV.

- Det er lidt mærkelig og finurligt. Vi lever i en tid, hvor tv går hurtigere og hurtigere i klipning. Det skal være mere og mere vildt, så det er da klart noget, jeg tager med mig videre. Måske skal det hele ikke gå så hurtigt, siger han.

Det er seernes spørgsmål, som Peter Qvortrup Geisling aften efter aften besvarer. Og der bliver ved med at komme gode og kvalificerede spørgsmål, forsikrer han.

- Min opgave er at åbne en konsultation for så mange så muligt. At fortælle fakta og give ro og håb. Jeg har nogle af de bedste eksperter i studiet, og jeg tror, at mange har brug for det rolige miks i denne tid med megen uvished. Og det aller vigtigste er at have respekt og hjertet med, siger han.

Peter Qvortrup Geisling havde ikke forestillet sig, at programmet skulle sendes fire aftener om ugen, men nu bliver han ved.

- Public service-mæssigt er der god grund til at følge danskere hele vejen gennem det her. Vi går ind i en ny fase nu, der meget handler om, hvordan lever vi sammen også i fremtiden, siger tv-lægen, der også gerne vil udvikle programmet lidt.

- Vi vil gerne have indslag med, men det har der ikke været tid til endnu, siger ham om 'Lægen bord - corona', der genopstod i lynets hast.

Peter Qvortrup Geisling er oprigtigt overrasket over, at 'Lægens bord - corona' er så populært. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Genoplivet på en dag

Der var ikke langt fra tanke til handling, da Peter Qvortrup Geisling fik ideen til at lave en specialudgave af 'Lægens bord'.

- Jeg fik ideen en morgen klokken 5, og der vågner jeg ellers aldrig, fortæller han.

Det var dagen efter pressemødet, hvor Mette Frederiksen meddelte, at Danmark skulle lukke ned, at tv-lægen vågne rasende tidligt.

- Man ringer jo ikke til chefer klokken 5, så jeg ventede til klokken 8. Om aftenen sendte vi første gang, siger han.

Formatet var velkendt, og derfor gik det hurtigt med at få stablet programmet på benene.

- Det er jo lidt som at trække en gammel hest af stalden. Folk kender formatet, og på den måde har man en aftale med seerne med det samme, siger han.

Siden 12. marts har 'Lægens bord - corona' sendt fire programmer om ugen.

Ti minutter til at bygge studie

Det er et absolut lavbudget-program, som Peter Qvortrup Geisling er vært på.

- Det bord, vi har, er det gamle bord, der blev brugt til Tour de France-udsendelseren. Vi sender efter TV Avisen og Vejret, så når Vejret går på, har vi ti minutter til at gøre studiet klar, så det skal holdes meget simpelt siger han.

Onsdag aften bemærkede en seer dog, at det var lige simpelt nok, fortæller Peter Qvortrup Geisling

- Der var en dame, der ringede ind og sagde, at min kvindelige gæst havde kæmpet meget med bordbenene på det Tour de France-bord. Derfor er snedkerne lige nu gang med at lave en lille skærm af træ, så man ikke kan se bordbenene mere, griner han.

