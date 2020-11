Genskaber legendarisk 'Friends'-øjeblik

'Friends'-stjernen Courteney Cox gør, hvad hun kan for at hjælpe sine følgere med at komme i ægte Thanksgiving-stemning med et nyt opslag på Instagram.

Den 56-årige skuespiller har i anledning af højtiden valgt at genskabe det ikoniske øjeblik i serien, hvor hendes karakter, Monica Geller, danser med en kalkun på hovedet.

- Glædelig Thanksgiving alle sammen. Jeg håber, I får en skøn dag. Jeg føler mig så taknemmelig, men hvis jeg modtager én GIF mere, hvor jeg danser med den kalkun på mit hoved som et fjols... Så går jeg amok', siger hun i videoen, hvor flere bandeord er bippet ud.

Det er 22 år siden, man første gang kunne nyde synet af Courteney Cox dansende iført en kalkun. Foto: Warner Bros.

Det lader ikke desto mindre til, at hun godt kunne klare endnu en omgang med kalkunen.

- Men siden jeg er blevet symbolet på Thanksgiving, så værsgo. Håber, I nyder det, siger stjernen, hvorefter der klippes, og hun danser til tonerne af 'Friends'-temasangen.

Fans er vilde med det

Videoen, som Courteney Cox delte torsdag, er allerede blevet set 2,3 millioner gange og flere af hendes fans giver udtryk for deres begejstring i kommentarsporet.

'Du er en poet, og vi ved det alle sammen', skriver en følger.

'Har du virkelig taget den kalkun på hovedet bare for os? Jeg er så taknemmelig', skriver en anden.

Også 'Friends'-kollegaen Lisa Kudrow er begejstret.

'Du GJORDE DET', skriver hun.

Fans af den populære tv-serie kan se frem til et reunion-afsnit, som dog grundet coronavirussen er blevet udskudt flere gange.

Senest var det skuespiller Matthew Perry, der kunne fortælle, at afsnittet er udsat til marts. Efter planen vil det blive vist på streamingtjenesten HBO Max.