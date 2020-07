Ghislaine Maxwell afvist

Ghislaine Maxwell får ikke lov at være på fri fod, indtil retssagen mod hende begynder om et år.

Dommer Alison Nathan i New York afviser at lade Ghislaine Maxwell blive løsladt mod kaution og beordrer hende varetægtsfængslet.

Maxwell er sigtet i Epstein-sagen for sin rolle i den afdøde rigmands seksuelle udnyttelse og misbrug af adskillige mindreårige piger.

Hun nægter sig skyldig i seks anklagepunkter om, at hun blandt andet skal have hjulpet Jeffrey Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt.

Det siger hun ved et retsmøde i New York tirsdag.

Retssagen mod Maxwell går i gang 12. juli 2021, fastslår dommer Alison Nathan. Anklageren vurderer, at sagen vil tage tre uger.

58-årige Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Hun er anholdt og sigtet for at have hjulpet ham med at have begået overgreb mod mindreårige piger i perioden 1994-1997.

To af anklagepunkterne mod hende handler om falsk vidneforklaring.

Ghislane dannede i mange år par med Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT/Ritzau Scanpix

Ofre forklarede

Ved tirsdagens retsmøde kom tre af de påståede ofre med udtalelser.

En af dem er Annie Farmer, der beskylder Maxwell for at have spillet en vigtig rolle i misbruget.

Hun forklarede i retten, at Maxwell 'aldrig har vist anger for sine forfærdelige forbrydelser' og at 'den fare, Maxwell udgør, skal tages alvorligt'.

En anden, anonymiseret kvinde, der angiveligt var udsat for misbrug fra parrets side, understreger, at 'uden Ghislaine havde Jeffrey aldrig kunnet gøre, hvad han gjorde'.

Hun forklarer, at hun har kendt Maxwell i 10 år og stadig føler sig truet.

- Hvis hun er ude, har jeg brug for beskyttelse, siger vidnet.

Tirsdag skulle dommeren også tage stilling til, om Maxwell skal have mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Anklagerne ville have Maxwell varetægtsfængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution. De mener, at der er "ekstrem risiko" for, at hun vil flygte fra USA.

Ghislaine Maxwells forsvarere argumenterede derimod for, at hun skulle have lov at være i husarrest, fordi der er risiko for coronasmitte i fængslet. De havde bedt om en kaution på fem millioner dollar og elektronisk overvågning for at sikre, at hun bliver i sit hjem.

Maxwell blev tirsdag fremstillet for dommeren via en videoforbindelse. Hun sidder på nuværende tidspunkt fængslet i Brooklyn-bydelen i New York.

Hun blev anholdt 2. juli i New Hampshire, hvor hun opholdt sig på en større ejendom, som hun købte kontant i december.

Hendes identitet var skjult i forbindelse med ejendomshandlen. Anklagerne mener, at hun har forsøgt at gemme sig for myndighederne.

Epstein selv blev i juli sidste år anklaget for at have udnyttet snesevis af piger og kvinder seksuelt fra 2002 til 2005.

Han blev fængslet, men fundet død i sin celle i august sidste år. Dødsårsagen er fastslået til selvmord ved hængning.