'Gift ved første blik'-Cecilie er forelsket: Kæresten ved det ikke

Efter fem uger og otte programmer står det klart, at Ronnie Willemoes Jørgensen og Cecilie Basnov ikke skal leve lykkeligt til deres dages ende.

Det var tydeligt at se, at sæsonens sidste afsnit af DR-programmet 'Gift ved første blik'.

'Gift ved første blik'-Ronnie: Der var ingen pusterum

Kærlighed mangler der til gengæld ikke i Cecilies liv. Hun har nemlig fundet prinsen på den hvide hest, efter tv-ægteskabet gik i opløsning.

- Det er meget nyt, og vi nyder hinanden. Vi har ikke travlt, fortæller hun.

De to mødtes til en havnefest, som Cecilie blev tvunget med til af en veninde.

- Der var en masse mennesker, og med det samme lagde jeg mærke til denne her person, som jeg nu er begyndt at se. Der var bare et eller andet, der sagde ‘hallo!' til os begge to, og så har vi set hinanden siden, lyder den fra Cecilie.

Vraget i 'Gift ved første blik': Nu bestormes Eva af villige mænd

Og selvom hun har svært ved at sige det, så er Cecilie blevet forelsket i sin kæreste. Det afslører hun over for Ekstra Bladet - dog har hun ikke fået det sagt til sin kæreste endnu.

Se den komiske episode øverst i artiklen, hvor Cecilie for første gang siger, at hun er forelsket i kæresten.