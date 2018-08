'Gift ved første blik'-deltager forlovet

Det arrangerede ægteskab mellem Mette Tell og Christian Lundmand Jensen holdt ikke mere end de fem uger, kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik' varede, da parret deltog i seneste sæson af det populære program.

De var, som mange nok husker, ikke helt enige om, hvorvidt de skulle forblive gift, eller om de skulle skilles, da tv-optagelserne sluttede. Men det endte med et brud på hendes opfordring, og i dag har det tidligere tv-ægtepar ikke rigtig kontakt med hinanden mere.

- Efter vi splittede op, havde jeg brug for en pause. På at få det hele lidt på afstand. Siden er det gledet ud i sandet, for der er lige som ikke rigtigt noget, der binder os sammen, siger Christian Lundmand Jensen, der var tydeligt såret, da Mette Tell insisterede på skilsmisse.

Alligevel er han mere end lykkelig for, at han deltog den udgave af 'Gift ved første blik', der løb over skærmen i foråret 2017. Det var nemlig her, hans nuværende kæreste så ham, tog mod til sig og skrev til ham på Facebook.

- Jeg er så taknemmelig for at have været med. Programmet fik jo den konsekvens for mig, at jeg mødte den pige, jeg vil være sammen med resten af mit liv. Vi har været sammen i halvandet år nu og bor sammen, siger Christian Lundmand Jensen.

Kærligheden mellem Lundmand Jensen og hans kæreste går helt forrygende.

- Vi er blevet forlovet. Det gjorde vi i juli måned, afslører han overfor Ekstra Bladet.

Parret har endnu ikke besluttet, hvornår de skal smedes sammen.

- Der er ikke sat nogen dato for brylluppet endnu, men det kommer til at ske på et tidspunkt, siger Christian Lundmand Jensen.

I aften er der premiere på den nye sæson af 'Gift ved første blik'. Det er på DR1 klokken 20.