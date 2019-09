'Gift ved første blik'-eksperter: Her er den perfekte mand

Eva og Cecilie prøvede lykken og deltog i DR's populære program 'Gift ved første blik'. De gik helhjertet ind eksperimentet og satte deres lid til at eksperterne i programmet kunne finde det perfekte match for dem - nu hvor de ikke selv havde haft heldet til at opstøve den eneste ene.

Programmet gik sin gang, og man kan vist roligt sige at eksperterne ikke ramte plet, og de nygifte par levede langt fra lykkeligt til deres dages ende.

Det var altså ikke ligefrem det perfekte match, som havde stået foran Eva eller Cecilie på bryllupsdagen, og resten er nu historie.

På Ekstra Bladet har vi i forlængelse af mismatchet prøvet at komme lidt tættere på, hvad der egentlig skal til for at tryllebinde de to kvinder, i hvert fald når det kommer til udseende.

Se videoen foroven og find ud af om du lever op til kriterierne, hvad angår den rette mængde muskler, køn og kropsbehåring.

Passer du på profilen, har du måske et kvalificeret udgangspunkt for at vinde et af de to kvinders hjerter.

