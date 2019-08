'Gift ved første blik'-eksperter: Stop nu de diller-billeder

Så er alle fem par blevet smedet sammen i 'Gift ved første blik'.

Hele tre tv-ægteskaber fik vi i denne uges afsnit. Det betyder, at der var drøn på, og at seerne kun fik en meget lille del med af starten på de tre arrangerede ægteskaber.

Heldigvis har Ekstra Bladet to eksperter, der om nogen ved, hvad der foregår bag de snurrende kameraer. Eva Lundberg og Cecilie Basnov fra sidste sæson af DRs kærlighedseksperiment giver herover deres vurdering af aftenens program, hvor 28-årige Maja fortæller, om de klamme billeder, som Tinder-fyre kan finde på at sende til hende. Hun gider det ikke og forsøger derfor at finde kærligheden i 'Gift ved første blik'.

For Eva Lundberg, der har et forlist tv-ægteskab med Carsten Jensen med i rygsækken, var højdepunktet i dette afsnit, da Maja under bordet spørger sin mand, Frederik, om det er ok, at hun giver ham et kys.

- Hun gør det på en rigtig fin måde og uden af udfritte ham. Hun viser, at hun respekterer ham som menneske, siger Eva Lundberg, der også er meget begejstret for sæsonens 'voksne' par, Luna og Anders.

- Der er bare så meget glæde i dem, siger hun.

Claus blev mobbet som barn: - Det har sat sine spor

For Cecilie Basnov var aftenens højdepunkt, da Dennis møder Anja første gang.

- Han bliver virkelig glad. Og jeg er ret imponeret over, hvor meget han faktisk åbnede sig overfor hende, siger han.

Derimod har Frederik ikke efterladt et så godt indtryk hos Cecilie Basnov.

- Han virker for tilbageholdende. Måske skuffet over hele situationen. Det er næsten synd for hende, siger hun om Maja.

Hør Eva Lundberg og Cecilie Basnov fortælle om deres noget aparte oplevelser med billeder af mænds ædlere dele i klippet herover.

Hvem klarer sig - og hvem gør ikke?

Selvom 'Gift ved første blik' 2019 kun har to afsnit på bagen, har Eva Lundberg og Cecilie Basnov allerede en idé om, hvilke par der klarer sig - og hvem der absolut ikke gør.

