'Gift ved første blik'-Eva om smækkys og klem bagi: Grænseoverskridende

De fleste par, som deltager i 'Gift ved første blik', holder som regel igen med at kysse løs på hinanden, når de bliver gift. Det bliver højst til et kys på kinden, kram eller et lille diskret tantekys, hvis det går vildt for sig.

Sådan var det ikke for brandmanden Carsten Jensen og coachen Eva Lundberg, der blev gift med hinanden på Københavns Rådhus i aftenens udsendelse.

De får kysset en del i løbet af deres første dag som ægtepar, men i dag er de ikke helt enige om, hvorvidt det var for mange eller for få kærtegn, de udveklser.

- Jeg synes måske, at det var lidt for hurtigt, at vi havde den form for intimitet imellem os. Det var grænseoverskridende i længden, at han ville kysse så meget, men jeg ville jo gerne lære ham endnu bedre at kende. Jeg siger jo også på et tidspunkt til ham, at vi kun skulle udveksle tantekys, fortæller 52-årige Eva, der har været gift en gang tidligere.

53-årige Carsten erkender, at hans mange kys måske godt kunne virke skræmmende for Eva.

- Det kan da godt være, at det blev for overvældende for hende, men helt ærligt... Jeg synes ikke, det er unormalt, at man kysser sin brud, men det kan der jo være delte meninger om, siger Carsten, der selv har været gift to gange før.

Carsten og Eva var begge nervøse over at skulle møde hinanden og blive gift ved første blik. Men han brød isen ved at uddele sin brud et stort kys lige efter vielsen. Foto. Marianne Overaa/DR

Havde advaret på forhånd

Carsten havde allerede inden vielsen besluttet sig for, at han ville have et kys af sin brud. Og det ønske lagde han på ingen måde skjul på i det brev, hans kommende hustru modtog på sin bryllupsdag.

- Når jeg har set de tidligere programmer, har jeg set mange tantekys. Så jeg tog initiativet og skrev i morgenbrevet til Eva, at jeg håbede, hun ville gengælde mit kys efter vielsen. Jeg synes, det er det mest rigtige, når man er blevet gift, siger Carsten.

Vielsen endte da også med, at Carsten placerede et stort smækkys på Evas læber. Faktisk blev gommen så begejstret for at kysse sin brud, at han kort glemte at afslutte ritualet med at give hende vielsesringen på.

Overvældende

Når Eva Lundberg tænker tilbage på dagen, synes hun, at hendes nye ægtemand var lige lovlig fremme i skoene.

- Det var lidt overvældende. Især når det kom til de mange kys og klem bagi, som man ser ham give mig, forklarer hun.

Selv forklarer Carsten, at lige den dag var han bare meget glad den dag, men at han måske var lidt for glad.

- Jeg kan godt lide at kysse, kramme og kæle, jeg er bare en kærlig fyr, hvad det fremgår. Jeg synes selv, det var sobert, og at jeg var sober, slår han fast.

Trods de mange kys, kram og klap i måsen var selve bryllupsnatten dog meget uskyldig, understreger både Carsten og Eva.

- Der skete ikke noget på bryllupsnatten. Mit hår ser uglet ud til sidst i optagelserne fra sengen, men det er fordi, jeg lige havde været i bad. Der skete absolut intet den aften, slår Eva fast.

Om Eva og Carsten kan nøjes med at kysse hinanden kan man se de følgende onsdage, når DR sender 'Gift ved første blik' klokken 20.

