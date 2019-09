'Gift ved første blik'-Henriette: - SÅ stille er jeg altså ikke

Der er ikke meget spræl i Henriette Hansen i 'Gift ved første blik'. I hvert fald ikke, hvis man tror, hun er, som hun bliver fremstillet i programmet.

- Jeg ved godt, at jeg er en stille pige, men SÅ stille er jeg altså ikke, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun er generelt glad og tilfreds med den måde, som hun og tv-ægtemanden Claus Henriksen bliver fremstillet på i DRs kærlighedseksperiment. Der bliver i hvert fald ikke skruet op for noget, hvad hendes udskejelser angår. Tværtimod.

- Jeg synes, at jeg fremstår meget introvert. Mine venner siger også, at jeg virker meget mere stille, end jeg plejer at være, siger hun og fortsætter:

- Jeg er mere genert foran kameraet, end Claus er. Han kan bedre lide at være på. Og så skal man huske på, at man bliver castet til programmet. Der skal bruges nogle skal forskellige typer. Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg har den stille side, men der er altså også en fjollet del af mig. Den kommer bare ikke så meget med i programmet, siger hun.

Henriette og Claus hyggede sig sammen på deres bryllupsrejse. Spørgsmål er, om alt stadig er godt mellem dem. Foto: DR

En af de ting, der heller ikke er kommet med i 'Gift ved første blik', er Henriette Hansen og Claus Henriksens snak om, at de under deres bryllupsrejse bruger ordet kærester om deres forhold.

- Vi havde en ret dejlig og harmonisk bryllupsrejse, og derfor valgte vi at gå med den følelse. Vi følte os som et kærestepar på ferie, for vi var meget kæreste-agtige, siger Henriette Hansen, der mindedes, at parret talte en smule om kæreste-ordet under deres ophold i Riga.

- Vi snakkede da lidt om det, men det var mere følelsen i det, vi havde fokus på, siger hun.

Se hvordan det går, når det bliver hverdag for Henriette og Claus samt de øvrige 'Gift ved første blik'-par. Det er torsdag klokken 20 på DR1.