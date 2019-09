'Gift ved første blik': - Jeg er dybt bekymret

Det var den helt store kærlighedserklæring Michael Sommer diskede op med i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Da de tre store ord - jeg elsker dig - kom ud af hans mund, havde han kun været gift med Christina Arenholdt 'Skatter' Nielsen i fem dage.

Selvom Michael Sommer var hurtig på jeg-elsker-dig-aftrækkeren, var det meget velovervejet, da han sagde det, fortæller han.

- Jeg havde gået og tænkt over det lidt tid. Jeg var i tvivl om, hvorvidt det var for hurtigt, men det var sådan jeg følte. Så jeg mente det sgu, da jeg sagde det, siger han til Ekstra Bladet.

Michael og Christina virker smaskforelskede på deres bryllupsrejse i Spanien. Foto: DR

Han erkender, at det er store ord at bruge så hurtigt.

- Men jeg ville gerne sende et klart signal til Christina om, at jeg var rigtig glad for hende. Det er også derfor, jeg siger skatter til hende hele tiden. Jeg synes, at det lyder så koldt at sige navnet hele tiden. For mig er at sige 'jeg elsker dig' en samling ord, der viser kærlighed. Ord som viser, at man vil kæmpe for en anden, og jeg ville virkelig gerne kæmpe for Christina, siger han.

Michael Sommer var naturligvis noget spændt på, hvordan hans tv-kone ville reagere på de store ord.

- Hun tog det heldigvis lige som hun skulle. Hun sagde det endda igen. Det blev jeg noget overrasket over, siger 'Gift ved første blik'-deltageren, der havde forberedt sig på noget lidt andet.

- Jeg havde tænkt over, at det ville være helt i orden, hvis hun sagde, at hun ikke lige var der endnu. Det ville være helt ok. For mig var det bare vigtigt at give hende den tryghed. Sende et signal om, at jeg er her for dig, siger han og fortsætter.

- Jeg er med på, at der kun var gået fem dage, da jeg sagde det. Men det føltes som om, vi havde kendt hinanden i to år. For mig startede følelserne allerede i castingprocessen. Jeg havde en masse tanker om min kommende kone. Når så matchet var så perfekt, er det klart, at man bliver glad. Og på bryllupsrejsen var jeg helt euforisk, siger Michael Sommer.

Ekstra Bladets 'Gift ved første blik'-eksperter, Cecilie Basnov og Eva Lundberg, der begge medvirkede i sidste sæson, frygter, at det unge par ikke bliver ved med elske hinanden så højt.

- Jeg er dybt bekymret for, at de falder, for så falder de hårdt. De har givet alt allerede. Vendt vrangen ud på sig selv. Jeg er faktisk lidt bekymret for dem, siger Eva Lundberg blandt andet. Se mere i klippet øverst i artiklen.

