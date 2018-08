'Gift ved første blik'-Michael: - Jeg brød vores aftale

Femte sæson af 'Gift ved første blik' er netop skudt i gang på DR med to bryllupper, hvor seerne har set Michael & Kathrine samt Ronnie & Cecilie blive gift og holde bryllupsfest med et vidt fremmed menneske med de udfordringer og akavede situationer, det kan give.

Eksempelvis plejer det ikke at være et problem for et brudepar at kysse løs, når gæsterne fatter kniven eller gaflen og hamrer løs på tallerkenen. Men når man som Michael Harders og Kathrine Gosvig Kelså lige har mødt hinanden, kan det hurtigt blive lidt svært at håndtere, hvis ikke aftalerne er på plads.

Michael Harders havde på forhånd nøje overvejet, hvordan nærkontakt og kysseri skulle gribes an, når han skulle møde sin kommende kone for første gang.

- Jeg havde besluttet, at jeg gerne ville give hende et kys på kinden til selve vielsen. Jeg syntes, at et kys på munden var for meget, men et kram ville være for lidt. Et kys på kinden var i mine øjne perfekt, men jeg ville gerne være en gentleman og spørge hende først, om det var ok. Det var det heldigvis, siger Michael Harders til Ekstra Bladet.

For gommen var det vigtigt at vise, at han søgte intimiteten med sin brud - uden at det blev for meget for hende. Derfor talte de åbent om, hvor langt de ville gå på bryllupsdagen, da de kørte i taxa fra rådhuset til selve festen.

28-årige Michael Harders har sagt ja til at give kærligheden og Kathrine en chance i mindst fem uger. Foto: DR

- Vi aftalte, at vi kun ville kysse hinanden på kinden. Det gjorde vi også første gang, de slog på tallerkenerne, siger Michael Harders.

Men anden gang gæsterne krævede kys, løb følelserne lidt af med ham.

- Den anden gang skulle vi kysse under bordet, og der kom jeg lidt tilfældigt til at kysse Kathrine på munden. Jeg brød vores aftale, men det var vist helt i orden med hende, griner han.

Michael spurgte pænt om lov, før han kyssede Kathrine på kinden første gang. Foto: Marianne Overaa/DR

Og det var helt i orden for Kathrine Gosvig Kelså, fortæller hun.

- Vores første kys virkede som et uheld. Jeg ville egentlig gerne have ventet, for jeg ville gerne have haft, at det første kys blev vores. Men på den anden siden, var det også meget rart at dele det med vores gæster. Så ja, det var helt i orden, siger hun.

Kathrine var ikke så underligt meget nervøs, inden hun skulle giftes ved første blik. Foto: DR

I alt blev det til en håndfuld rigtige kys mere under middagen og et par mere, da det nygifte par forlod festen og tog på hotel, fortæller Michael Harders, der ikke har kysset mange piger i sit liv. Faktisk har han aldrig haft en kæreste.

- Jeg har altid være dårlig til at date. Bare det at tale med en pige har været svært for mig, fordi jeg har nogle selvværdsproblemer, fortæller 28-årige Michael Harders, der tit er gået halvdeprimeret hjem fra fest, mens hans kammerater er gået hjem med en pige.

Da en kammerat sendte ham et link til 'Gift ved første blik', kunne han godt se ideen i at melde sig.

- Jeg tænkte, at hvis jeg blev valgt til at deltage, så ville jeg på en eller anden måde være sikker på at få en ordentlig chance til at vise, hvem jeg er. Selvom jeg har lavt selvværd, har jeg jo også nogle værdier. Jeg har måske bare brug for lidt længere tid til at vise det, siger han.

Se om Kathrine giver Michael chancen for at vise, hvem han egentligt er, når DR de kommende onsdage følger det nygifte par.