'Gift ved første blik'-Michael vender tilbage til skærmen

Desværre endte det ikke lykkeligt for Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen, da de blev gift ved første møde i DR-programmet 'Gift ved første blik’.

Selvom de to forblev gift i programmet, og Christina efterfølgende blev gravid med parrets fælles barn, besluttede de sig for, at det ikke gik, og de blev dermed skilt, og Christina fik en abort.

27-årige Michael har dog ikke opgivet håbet om at finde den eneste ene, og derfor kaster han sig nu ud i endnu et dating-program på tv.

- Jeg har lige været gennem castingen på et nyt program, men jeg kan desværre ikke sige noget om det. Det er meget hemmeligt. Men jeg er i hvert fald blevet valgt, så jeg skal i gang med i optagelserne om et par uger. Hvornår det bliver sendt, ved jeg faktisk ikke, men jeg vender tilbage på skærmen. Og jeg kan godt afsløre, at programmet er en slags dating-program, så det handler om, at jeg igen skal prøve at finde kærligheden, fortæller Michael til Ekstra Bladet.

- Jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle være med i flere programmer, men efter deltagelsen i ’Gift ved første blik’ er jeg blevet tilbudt at medvirke i mange programmer. Til sidst tænkte jeg bare, at det da kunne være meget sjovt at prøve noget mere af. Jeg har dog også sagt nej til en del programmer. Blandt andet ’Middag med min ex’ på TV2, hvor jeg sagde, jeg kun ville være med, hvis det var sammen med Christina, men det ville Christina ikke. Jeg tænkte ellers, at det kunne være en god måde at få snakket tingene igennem, fortsætter han.

Kærligheden holdt ikke mellem Christina og Michael. Foto: DR

Vil lave eget dating-program

Michael kunne i sidste måned afsløre, at han sammen med en ven vil starte en YouTube-kanal, der skal omhandle dating og kærlighed. I starten af november gik den i luften med en anden ’Gift ved første blik’-gæst:

- Cecilie fra sidste års sæson fortæller her, hvordan det er gået hende efter ’Gift ved første blik’ og giver en status på sit kærlighedsliv. Og jeg fortæller også lidt om mine oplevelser. Vi laver optagelserne til kanalen i en af mine venners hjemmestudie på Amager, forklarer Michael.

- Vi rigtig gerne på sigt lave nogle kærlighedseksperimenter, for eksempel stjernetegnsmatch, hvor vi sætter folk sammen ud fra deres stjernetegn for at se, om vi kan matche dem på den måde. Men filmdelen er jo svær, når vi ikke lige har prøvet det før, så det bliver først lidt senere, vi kaster os ud i det. Til at starte med får vi bare besøg i studiet af nogle forskellige reality-deltagere, som fortæller om deres kærlighedsliv. Såsom ’Date mig nøgen’ og ’Ex on the Beach’. Så det kan forhåbentlig sparke os i gang med at få et godt fundament på kanalen, og så kan vi senere føre det videre med eksperimenterne, fortsætter han og tilføjer:

- Vi tænker at lave en video cirka hver måned her i starten, men der kommer lige til at være en lille pause, når jeg er på tv-optagelse med det program, jeg skal medvirke i.

Definitivt slut: Vi er ikke kærester længere