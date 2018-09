'Gift ved første blik'-Ronnie: Der var ingen pusterum

Cecilie og Ronnie kommer meget tæt på hinanden under deres bryllupsrejse, hvor der ikke er mulighed for at få et øjebliks privatliv

Efter en aften i byen uden kamera men med en del sjusser, fortsætter Cecilie Basnov og Ronnie Willemoes Jørgensens bryllupsrejse i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Og parret kommer meget tæt på hinanden under deres tur. For på det nygifte pars hotel er der ingen mulighed for at trække sig tilbage et øjeblik og få lidt privatliv, fortæller Ronnie Williemoes Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Vi var sammen - og når vi ikke var sammen, var vi sammen, siger han.

- Jeg tror, det kom bag på os, at der ikke var noget pusterum, erkender nygifte Ronnie, der ellers var blevet klædt på af folkene bag programmet, inden han sagde ja til Cecilie. Men at det blev så intenst, overraskede ham alligevel.

I klippet herover fortæller Cecilie, at det hverken var kameraet eller det manglede privatliv, der var det sværeste for hende ved at være nygift.

