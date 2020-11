Giganter i krig: Afviser 1,2 mia. kr.

Streaming-giganterne har for alvor luret, at biograferne er til at tale med, når det kommer til at sikre sig eksklusive rettigheder til premierefilm.

Således skulle Netflix have tilbudt 200 millioner dollars for rettighederne til monsterfilmen 'Godzilla vs. Kong', skriver The Hollywood Reporter.

Filmen produceres af Legendary, der har en 75 procent ejerandel i filmen, mens Warner Bros. sidder på de sidste 25 procent - og står for lanceringen.

Og netop Warner Bros. har nu blokeret for en mulig aftale med Netflix, mens de selv strikker et tilbud sammen, der indeholder en mulig premiere på streamingtjenesten HBO Max.

Ifølge The Hollywood Reporter har Netflix-tilbuddet utvivlsomt været tillokkende for Legendary, som har langt de fleste penge ud at svømme. Samtidig er Netflix ikke til stede på verdens største biografmarked i Kina, hvor filmen stadig ville kunne have ramt det store lærred.

Både med 'Kong: Skull Island' fra 2017 og 'Godzilla: King of the Monsters' fra 2019 kom cirka en tredjedel af indtjeningen fra Kina.

Samtidig er mange amerikanske biografer lige nu lukket ned som følge af corona-epidemien, og Warner besluttede sig i sidste uge for, at årets sidste Hollywood-blockbuster får amerikansk simultanpremiere på både stream og i biograf 25. december.

En lignende premiere-plan for 'Godzilla vs. Kong' er ikke utænkelig. Planlagt premieredato er 21. maj 2021.

Legendary har afvist at kommentere historien hos The Hollywood Reporter, mens en talsperson for Warner Bros. siger:

- Vi planlægger biograf-lancering af 'Godzilla vs. Kong' næste år som planlagt.

