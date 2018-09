Gik helt galt i 'Robinson': MR-scanning og operation på vej

Tredje afsnit blev endestationen for Casper Stellfeld Skou, der her til aften måtte forlade 'Robinson Ekspeditionen' efter en tabt dødskamp.

Her skulle deltagerne holde fast om en pæl og blive hængende så længe som muligt. En tydeligt påvirket Casper måtte slippe som den første og derfor forlade tv-programmet.

Selvsamme Casper var udsat for et alvorligt uheld allerede i første afsnit, hvor han drattede tre meter ned og landede på sin skulder under en dyst. Og det var smerterne herfra, som gjorde udfaldet, mener han i dag, hvor kroppen stadig lider fra eftervirkningerne af styrtet.

Til Ekstra Bladet fortæller Casper, at han i forbindelse med sit exit døjede med to trykkede ribben, et overrevet ledbånd og en meget brækket storetå.

- Min skulder kunne ikke mere. Jeg kunne ikke hæve armen op over hovedet, og den eneste grund til, at det ikke gjorde super ondt var, at jeg fik smertestillende. Jeg måtte holde det hen og håbe, at det blev bedre, siger Casper Stellfeld Skou.

Casper valgte frivilligt at tilmelde sig dødskampen. Det blev fatalt. Foto: TV3

Skal opereres

Direkte adspurgt hvordan hulen man kan deltage så mange dage i ekspeditionen med så svære skader, lyder svaret.

- Det handler om vilje. Det er noget, jeg har drømt om i rigtig lang tid, og så tænkte jeg, at det ville blive bedre. Storetåen kunne jeg dog godt se var brækket. Det viste sig, at den er brækket fire steder, og den skal opereres 9. oktober. Lige nu er jeg på vej for at få lavet en MR-skanning, fordi min læge tror, at min skulder er brækket.

Casper fortæller, at han røg en tur på hospitalet på Filippinerne, hvor optagelserne fandt sted, men her var 'maskinerne ikke ligefrem fra i dag', som han formulerer det. Trods sine mange skader - som han stadig lider af i dag - er der ingen bitterhed at spore i Caspers stemme.

- Man melder sig selv og ved, at der er en risiko for, at man kommer til skade. Jeg var heldig, at jeg ikke brækkede nakken i mit fald på dag to, forklarer han.

- Jeg er ikke bitter over, at jeg er kommet skadet hjem. Jeg er bitter over, at det var det, der gjorde udslaget. Jeg kunne have siddet med Türker til sidst uden at have været i en dødskamp, fordi vi stod så godt taktisk. Men jeg huggede brænde i smerter, og jeg var ved at falde ned fra et træ på grund af min skulder. Jeg blev nødt til at give den et skud og bevise mig selv, siger Casper.

Den var helt gal med skulderen. Foto: TV3

Åbner døren på klem

Casper Stellfeld Skou håber nu, at han kan få lov at få chancen igen en anden gang. Jakob Kjeldbjerg har tidligere fastslået, at det er slut med gamle deltagere i ekspeditionen efter sidste års skandale, hvor to tidligere deltagere gentagne gange forbrød sig mod reglerne.

Den ellers så benhårde vært holder dog en dør på klem for årets uheldige deltager, der trods sine skader forblev i ekspeditionen og kæmpede videre.

- Jeg kom med min udmelding, fordi jeg ikke vil have mennesker med, som har fået stillet sin nysgerrighed. Hvorvidt Casper har fået stillet sin, det vil jeg ikke bedømme. Kald det en dør på klem. Det er rasende uheldigt med hans uheld, og jeg har stor respekt for hans indsats. Nu handler det om, hvorvidt han stadig har den ultimative nysgerrighed, siger Jakob Kjeldbjerg.

'Robinson'-værten nævner, at det samme i øvrigt gælder for eksempelvis Allan Sørensen, der røg ud i første afsnit.