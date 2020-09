Gik helt galt: - Vi er jo nemme ofre

Frederik Fetterlein og forsidefruerne Janni og Amalie havde lidt problemer, da de dystede mod 'Familien fra Bryggen' under aftenens afsnit af 'Fangerne på Fortet'.

- Jeg tror bare, det er på grund af dem, vi er. Frederik er jo super dygtig til sport, og han klarede det fint - så jeg tror, det var mig og Janni, lyder det fra Amalie Szigethy, der er med i programmet for anden gang, til Ekstra Bladet.

Særligt havde Amalie problemer i et rum, hvor hun skulle fragte vand fra et rum til et andet på besværlig manér.

- Jeg vælter rundt, slår koldbøtter og får vand i hovedet. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg tænkte, 'det er jo umuligt, det her'. Det er næsten det sværeste rum, du kan komme ind til. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle, siger Amalie.

- Jeg tror, alle ville være klodsede i den situation, jeg blev sat i. Det er okay, hvis man synes, jeg er klodset - det er jeg også lidt i virkeligheden.

Amalie havde store problemer med at holde på vandet, hun skulle fragte fra et rum til et andet. Foto: Anthon Unger/NENT Group

Fruerne havde en smule vanskeligheder med samarbejdet - blandt andet, da Amalie og Janni skulle vove sig ud på en line, hvor Janni blev konfronteret med sin højdeskræk.

- Jeg blev lidt irriteret over, at Janni ikke ville ud på linen eller have vand på sig. Der gik jeg all-in, og så var det lige meget, hvor bange jeg blev. Men det ville hun jo ikke. Det var nok på grund af den måde, vi var sammensat på, at det gik galt.

- Hvad tænker du om, at holdet blev udstillet lidt klodset?

- Sådan er det jo altid på tv. Det skal være underholdende og sjovt. Vi er jo nemme ofre. Vi er ligetil og ikke bange for at dumme os. Jeg er vant til det og er blevet lidt ligeglad med det. Jeg er, som jeg er.

- Vi gjorde vores bedste, men de andre var bedre end os - og så skal vi også videre.

