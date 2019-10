Gik helt ned: Det var 24 timer i døgnet

I et år var den tidligere radiovært og nuværende direktør hos netmediet Heartbeats Le Gammeltoft svimmel. Det stod på 24 timer i døgnet, hun kunne ikke føre samtaler, og hukommelsen svigtede.

Det fortæller hun i aftenens ’Til middag hos’, hvor hun byder gæsterne Pelle Hvenegaard, Cana Buttenschøn og Janus Bakrawi indenfor og åbner op om en svær tid, hvor hun måtte indse, at hun var stressramt.

- Jeg var på DR i seks år og lavede et par forskellige radioprogrammer. I de år dj’ede jeg også og havde sindssygt mange dj-jobs, som jo bare er meget nattepræget. Så skete der det, at jeg åbnede en bar, havde et lille barn, kørte mit pladeselskab, startede Heartbeats, spillede om natten 2-3 dage om ugen. Jeg kom hjem klokken 4-5 om natten, stod op klokken 10 med Filippa og fik aldrig sovet, siger 41-årige Le Gammeltoft i programmet.

Hun indså, at hun havde for meget på sin tallerken, hun opgav sit engagement i baren og begyndte stille og roligt at udfase dj-gerningen.

Men skaden var sket.

- Jeg var svimmel i et år, 24 timer i døgnet. Jeg spillede det samme nummer, som jeg havde spillet 10 minutter forinden, og jeg havde ingen anelse om, at jeg havde sat det på. Jeg kunne ikke høre, hvad der blev spillet, jeg kunne ikke se folk i øjnene, og jeg kunne ikke have en samtale med folk, siger Le Gammeltoft i programmet.

Ugens hold i 'Til middag hos': Janus Bakrawi, Le Gammeltoft, Pelle Hvenegaard og Cana Buttenschøn. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Jeg var naiv

Til Ekstra Bladet fortæller Le Gammeltoft, at stressen kom snigende og hobede sig op. Det var særligt i de fem måneder, hun var engageret i Bar O i København, at det tog fart.

- Jeg brugte lang tid på ikke at ville erkende, hvad der var galt. Jeg syntes nok, at det var noget pjat, siger hun og fortæller om konsekvensen.

- Det har taget mig årevis at komme helt ud af det og sige farvel til mine svimmelhedssymptomer. Jeg forsøgte at overbevise mig selv om, at det nok var en virus på balancenerven og fandt på dårlige undskyldninger, selv om lægerne sagde, at jeg nok havde for travlt. Jeg var naiv, erkender hun.

Det var i forbindelse med hendes fødselsdag for seks år siden, at hun erkendte over for sig selv, at den var gal. Hun havde inviteret venner forbi baren, og imens hun sad i baggården, kunne hun ikke føre en samtale. Hun følte det stressende at befinde sig i en social relation.

- Derefter måtte jeg sige til min medejer af baren, at jeg ikke kunne mere. Det med at sige fra over for andre var svært, for når man skal passe på sig selv, har det også indflydelse på andre, og det betød ekstra arbejde til ham, siger hun.

Højt tempo

I dag har Le Gammeltoft fundet balancen. Hun arbejder i hverdagene, holder weekenderne fri til venner og familie og sørger for at give kroppen energi ved træning og behandlinger.

- Min grænse for hvor mange timers arbejde, jeg kan klare, har ændret sig efter jeg fik stress. Jeg arbejder i et ekstremt højt tempo, og jeg kan mærke, at jeg skal passe på. Når jeg kommer op i så højt et tempo, kan det være et problem, så for mig handler det faktisk om at sætte tempoet ned og måske arbejde flere timer, siger hun og tilføjer:

- Og ikke arbejde hver aften.

Hun sender samtidig en hilsen til de mange, der har det med at indskyde, at de føler sig stressede, hvis de har travlt. Det er en forkert brug af ordet, som kan være med til at negligere sygdommen.

- Jeg tror, vi er mange, der har haft travlt og blander det sammen med stress. Vi må lade være med at bruge ’ej, hvor er jeg stresset’. For det er en sygdom, siger Le Gammeltoft og runder af.

- Jeg oplever især at unge siger det, og man får lyst til at sige ’I aner ikke, hvad stress er. I har ikke små børn, et hus og en virksomhed, der skal passes’. Vi er ved at misforstå, hvad forskellen på travlhed og stress er. Det bliver Peter og Ulven om igen, og man skal passe på, for det er alvorligt at gå ned med stress. Det har jeg selv mærket.

'Til middag hos' kan ses i aften klokken 19 på TV3.