Gjort til grin efter 'Løvens hule': Nu reagerer han

Jan Lehrmann har måttet høre for meget på de sociale medier, men i de seneste afsnit har 'Løvens hule'-profilen investeret stort

Det ottende og sidste afsnit af den femte sæson af 'Løvens hule' løb torsdag aften over skærmen, og her havde Jan Lehrmann den store pung fremme.

For tredje afsnit i træk investerede han nemlig, da han købte 15 procent af virksomheden Maistic for 950.000 kroner.

Dermed må det siges, at løven sluttede stærkt af efter en sæson, hvor han har måttet høre for meget på de sociale medier.

Millioninvestering trods underskud: - Derfor gjorde vi det

I sæsonens fem første afsnit investerede han nemlig slet ikke, og det gik ikke ubemærket hen på Twitter.

Her begyndte folk blandt andet at udskifte ordet 'ude' med 'Jan Lehrmann' i diverse sætninger, hvor blandt andre den tidligere Superliga-dommer Kenn Hansen og tv-vært Thomas Skov gik med på de mange jokes. Hele den sjove tråd kan du finde her.

'Alt for få har talt om, at Jan Lehrmann i går sagde, at han har været dørmand. Så har han bare stået i døren og sagt 'AF DEN GRUND ER DU UDE!' til folk. Fantastisk,' bemærkede en Andreas Søndergaard også på Twitter tidligere på sæsonen.

Jan Lehrmann sluttede stærkt af i sæson fem af 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Har grint med

Jan Lehrmann har ikke kunnet svare ordentligt på de mange kommentarer, fordi han selvfølgelig ikke måtte afsløre de store investeringer, han ville lave i slutningen af sæsonen.

Da Ekstra Bladet taler med Jan Lehrmann i forbindelse med sæsonafslutningen, fortæller han, hvordan han har haft det med det hele.

- Jeg har jo flere gange sagt til journalister, at jeg kun kunne trække på smilebåndet over de mange kommentarer, fordi jeg jo har vidst, hvad der ville komme senere i sæsonen, griner Jan Lehrmann og fortsætter:

- Det hele har jo været optaget, inden de mange kommentarer kom, og jeg var klar over, at jeg ville lave et par store investering til sidst. Derfor har det heller ikke rigtig ramt mig.

Han slår dog fast, at det på ingen måde er noget, han har taget negativt imod.

- Jeg synes faktisk også, at det hele har været i en meget hjerteligt og sjovt tone, så jeg har taget det med et smil og grint med, fortæller ’Løvens hule’-profilen.