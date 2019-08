'Go' Morgen Danmark' i sort

Faste seere af 'Go' Morgen Danmark' har her til morgen fået sig en lang næse. På grund af tekniske problemer har det været umuligt for TV2 at sende programmet.

I stedet har TV2 sendt nyheder fra TV2 News og over skærmen har kørt et bånd, hvor seerne er blevet informeret om de tekniske problemer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det en mixerpult, den har været gal med. Der kunne simpelthen ikke komme lyd ud af studiet i Tivoli.

Bøvlet med tv-lyden har dog ikke afholdt dagens værter fra at nå ud til den del af deres seere, der er på Facebook.

Her fortæller Louise Wolff og Mikkel Hertz, hvad udsendelsen skulle have budt på.

- Vi skulle have været i fjernsynet nu, men det er vi altså ikke. Jeg lover jer, at der virkelig mange mennesker, som er ved at vende bundet i vejret på alt, der findes af stikpropper og sikringer og lednigninger. Men det virker altså ikke endnu, konstaterer Louise Wolff.

Som kommentar til klippet skriver Heidi Draaby:

'Ser frem til i er tilbage, for nu har jeg set nyder siden 5:30 så kan dem snart uden ad'.

Efter nyhederne klokken 8, er det lykkedes TV2 og Nordisk Film, der producerer 'Go Morgen Danmark' at få hul igennem.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2.