Godt nyt fra TV2

Hvis du er en af de mange danskere, der sidder klistret til skærmen, når TV2 blænder op for 'Landmand søger kærlighed', så er der godt nyt.

Næste år kommer der nemlig endnu en sæson af det populære datingprogram.

Det bekræfter programmets værtinde, Lene Beier, over for Ekstra Bladet og på sine sociale medier.

Den 43-årige værtinde glæder sig til endnu en gang at stå i spidsen for programmet.

- Ja, vi er kærester

- Det er så dejligt. Jeg elsker jo at lave 'Landmand søger kærlighed', siger hun med et grin og fortsætter:

- Der er mange grunde til, at jeg elsker det program så meget. Prøv at forestille dig at have et job, hvor man hjælper mennesker med at finde kærligheden. Det er helt fantastisk, og så er det bare et fantastisk program at lave. Vi rejser rundt i det danske sommerland et lille hold, og vi har det så sjovt sammen, siger hun videre.

Lene Beier er klar til at hjælpe en række nye landmænd med at finde kærligheden. Foto: Anders Brohus / TV2

Det hele værd

Ifølge Lene Beier er de lange dage væk fra familien under optagelserne derfor det hele værd.

- Det er selvfølgelig lange arbejdsdage væk fra familien, for vi filmer jo rundt omkring i hele Danmark. Men næste år har jeg lavet det her program i otte år, så familien har vænnet sig til det, siger hun og tilføjer:

- Det er nogle måneder, man er væk, hvor jeg kun er hjemme i weekenderne, men så har jeg for eksempel fri i vinteren. På den måde fungerer det godt. Jeg fortsætter, så længe folk gider at se det, siger hun med et smil.

Lene Beier fortæller, at hun endnu ikke ved, hvordan den nye sæson af programmet kommer til at være, men hun og resten af produktionen har nogle helt klare ønsker til det fremtidige cast.

- Det kunne jo være helt vildt dejligt, hvis vi fik nogle lidt ældre landmænd med igen. Vi vil jo meget gerne have mennesker fra forskellige aldersgrupper og eksempelvis etniske landmænd. Både kvinder og mænd, siger hun og fortsætter:

- Det kunne også være interessant at have nogle med, der driver anderledes former for landbrug, end vi er vant til at se. For vi vil gerne have en bred repræsentation af det danske landbrug og få noget diversitet ind i programmet, siger hun og tilføjer:

- Så herfra skal der lyde en stor opfordring til alle til at søge. Eneste forudsætning er, at man er voksen, og at man vil være i det, og at man er med for at finde en at dele livet med.

Hvornår den nye sæson af 'Landmand søger kærlighed' har premiere, står endnu ikke klart.

