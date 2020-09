Godt nyt til 'Bagedyst'-fans

Der bliver røg i køkkenet og travlt med dejskraberne, når 'Den store Bagedyst' vender tilbage på DR.

Det gør det populære program lørdag 3. oktober, hvor der er premiere på den nye sæson.

Det fremgår af tv-oversigten.

'Ti nye bagere er klar i køkkenerne. For niende gang står et nyt hold klar - og helt parate - til at bage det bedste de har lært, foran dommerne og hele Danmark. I ugevis skal de fem kvinder og fem mænd både forbi Frankrigs søde og salte køkken, og en tur til en verden af vanvittige kunstkager', lyder det i programbeskrivelsen.

Snart er det igen tid til at få gang i bageteltet. Foto: DR

Det er igen Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, der er dommere på det populære bageprogram, og de har angiveligt fået flere spændende udfordringer i ærmet til deltagerne.

'De skal tegne med pandekagedej og imponere med nogle af de gode gamle konditorklassikere. Og så får de en chokoladeudfordring på ekspertniveau af en særlig gæstedommer. Premiereprogrammet lægger ud med kager, som fortæller dommerne Katrine og Markus noget om, hvem de 10 nye deltagere er inde bag forklæderne, og hvad de kan byde på af bagetalent!, lyder det videre.

Det er niende gang, 'Den store bagedyst' bliver sendt på DR.