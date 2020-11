Gør det igen: Kopierer superstjerne

Den fik ikke for lidt girlpower, da modeinfluencer Emili Sindlev fredag gik på gulvet med partneren Mads Vad i syvende omgang 'Vild med dans' i år.

'Vild med dans'-seerne kunne her se parret i en showdans, der var deres ønskedans.

Og der var da heller ingen tvivl om, hvor Emili Sindlev havde hentet sin inspiration denne gang.

Fra orkestret lød nemlig den ikoniske: 'Who run the world (girls)' med Beyoncé. Svaret var også klart.

Kvinden Emili Sindlev styrede nemlig hele showet og fik igen et tital i bedømmelse.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, hvorfor det var Beyoncé, der blev inspirationen denne fredag.

- Beyoncé er helt klart en kvinde, jeg ser meget op til. Hun går i front for nogle virkelig stærke budskaber, lød det fra Emili, der også havde valgt at lade sit tøj og hår inspirere af sangeren.

Den fik ikke for lidt, mens Emili var på gulvet med Mads Vad. Foto: Mogens Flindt

Afviser snyd: - Jeg er jo hans kone

Perfekt budskab

Men udklædning er én ting. Budskaberne fra Beyoncé var nemlig også en del af showet fredag aften.

- Hun går ind for girlpower, og det var vigtigt for mig, at den her dans havde en masse power. Derfor var det også enkelt for mig at vælge, at det skulle være Beyoncé.

Modeinfluenceren har da også et klart budskab med sin hyldest til superstjernen.

- Med det her vil jeg gerne sige, at vi skal stå sammen, og det synes jeg, at hendes sange er et perfekt eksempel på.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dommer-fadæse: - Det var ren panik

Endnu en tier

Emili og Mads fik sæsonens andet tital af Jens Werner.

Fredagen før havde dommeren også svunget den høje karakter frem, men det var altså ikke noget, der fik parret til at hvile på laubærrene.

Emili var igen et stjerne. Og denne fredag havde hun valgt at kopiere en anden en af slagsen. Foto: Mogens Flindt

Det blev ikke til et tital for Faustix og Asta, der fredag måtte se sig slået hjem af dommere og seere.

Det skete efter en omdans mod den anden musiker Wafande, der danner par med Mie Moltke.

Nedtur for åben skærm: Havde mareridtstanker