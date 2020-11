Gør tv-comeback: Pigerne går amok

Pigerne i 'Ex on the Beach' har svært ved at få armene ned, da de ser, hvem der tjekker ind

I sidste sæson, der blev vist i starten af året, var Nicklaes Johannes Olsen en af de helt store profiler, og nu er han tilbage.

I de nye afsnit af 'Ex on the Beach', der i dag er blevet frigivet på streamingtjenesten Dplay, dribler han op af det blå vand til pigernes store begejstring, som det kan ses i videoen over artiklen.

- Det er Nicklaes, fuck. Han er så mega lækker og sindssygt charmerende, lyder det fra en ovenud lykkelig Tabita Thinggaard, der sammen med resten af pigerne i villaen har sat kurs mod stranden for at byde den nye fyr velkommen.

Fik snave-nej af lægen

Hendes vurdering deles tydeligvis af resten.

- Pigerne går jo helt amok, da de finder ud af, at det er Nicklaes. De er som sultne hunde, siger Sidsel Borg.

Nicklaes er tilbage. Foto: Janus Nielsen

Nicklaes fandt i sidste sæson sammen med Amanda Mogensen, som han blev kærester med. Forholdet holdt ikke, og han har siden dannet par med Line Maria Busk - ligeledes fra 'Ex on the Beach'.

15-årige ødelagde realityfest

Asbjørn talte over sig

Han lægger ikke skjul på, at det er blevet nemmere at score, efter han er blevet et kendt ansigt.

- Det går sgu meget godt med damerne. Det er ikke blevet sværere at score, det er det sgu ikke. Jeg klager ikke, siger han lumsk.

Til Ekstra Bladet beskriver han sin første tur i 'Ex on the Beach' i rosende vendinger.

- Jeg kunne ikke få nok sidst. Det var den bedste oplevelse i mit liv, så jeg ville gerne prøve igen, siger han og afslører, at han ikke var helt klar over, hvad der ventede.

- Jeg vidste ikke, det var en All Star-udgave. Jeg vidste kun, at Asbjørn var med, men ikke de andre.

- Hvordan vidste du, at Asbjørn var med?

- Han snakker jo over sig, griner Nicklaes.

Svært at finde sin plads

Selvom pigerne var ved at falde i svime, da de så ham, og han naturligvis var glad for den reaktion, så var det faktisk ikke så nemt at komme ind midt i programmet som gammel deltager.

- Det var svært at finde sin plads i starten. Sidst havde jeg et formål, og det var at score Amanda. Denne gang var det mere fest, farver og hygge, men det overraskede mig, hvor svært det var at finde sin plads blandt drengene. De var tætte og havde været der i noget tid, siger han.

- Det har været en lidt tam omgang indtil videre - målt på hvad vi plejer at se i programmet. Ændrer det sig nu?

- Ja, det har været røvsygt, men nu bliver det grineren, lover han.

Se hans entré i programmet i videoen over artiklen, hvor han også afslører, hvem hans ex er.