Grønlandsk 'Vild med dans'-deltager om stor ændring: Det er træls

Freestyleskiløberen Laila Friis-Salling er født i Grønland, men det bliver svært at hente stemmer fra hendes hjemstavn, da 'Vild med dans' ikke bliver vist live på øen.

Tidsforskellen på fire timer gør, at den grønlandske tv-station KNR først viser programmet klokken 01.20 natten til lørdag dansk tid.

- De kan godt stemme, men der er nogle byer, der ikke har TV2. Og KNR, der er den grønlandske tv-station. De viser først programmet klokken 21.20 i Grønland. Og det er fire timer for sent. fortæller en ærgerlig Laila Friis-Salling.

Sådan så det ud, da Julie Berthelsen blev vist live på KNR i 2016. Foto: Mogens Flindt

Blev ændret

Den grønlandske sanger Julie Berthelsen var med i 'Vild med dans' i 2016. Her havde seerne på Grønland mulighed for at se deres dansedarling live og dermed sende sms-stemmer simultant med programmet.

Men grønlandske KNR's ændring er dog ikke noget, danseparret Laila og Morten tænker meget over, men ifølge Laila er det alligevel ærgerligt, at landsmændende ikke kan se med live.

- Det er træls. Det var live, da Julie Berthelsen var med, men ikke denne gang. Desværre, lød det fra Laila Friis-Salling.

Det bliver spændende at se, hvor langt Laila Friis-Salling skal nå, før KNR viser 'Vild med dans' live.

I stedet for 'Vild med dans' kunne de grønlandske tv-seere glæde sig over, at der var 'Eqaarsaarneq Yoga', som blev vist 16.30 grønlandsk tid på KNR.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Laila fortæller om 'Vild med dans' på Grønland

Se klippet nedenunder, hvor Rolf Sørensen fortæller om. at han var meget nervøs inden showet

Se alle deltagerne i klippet nedenunder