Grusom ofring i 'Paradise Hotel': Havde ikke en chance

Slagterkniven blev svunget i aftenens afsnit af 'Paradise Hotel', hvor deltagerne Mike Jørgensen og Anne Plejdrup skulle blive enige om, hvem af dem, der skulle forlade hotellet.

Det kunne de naturligvis ikke, hvorfor de hver skulle vælge en deltager til at tale deres sag, og disse to skulle så blive enige. Hvis deres betroede heller ikke kunne blive enige, ville også de ryge i fare. Det tog derfor ikke Casper Haugaard mange sekunder at sende Mike under bussen.

Dermed skulle han forlade hotellet, og samtidig fik han lov at tage en med sig i faldet. Her pegede han på Nadja Nygaard, der totalt chanceløs måtte forlade hotellet.

- Jeg synes selvfølgelig, det er den værste måde at ryge ud på, for man har ikke selv noget at gøre eller sige. Du kan heller ikke forsvare dig selv, som man kan ved en parceremoni. Jeg ville hellere være røget i en parceremoni. Det var virkelig nederen, siger Nadja Nygaard til Ekstra Bladet.

Hun er enig i, at hun ikke havde en chance.

- Jeg havde ikke en chance. Det er den værste måde at ryge ud af 'Paradise Hotel' på, konstaterer hun og understreger, at hun ikke fandt produktionens twist helt fair.

- Jeg syntes overhovedet ikke, det var en fair måde at ryge ud på. Men det var også lidt min egen skyld, fordi jeg ville prøve at gå bag om ryggen på Mike. Det fandt han ud af, og det var nok derfor, at han tog mig med i faldet. Jeg forstår bare ikke, hvorfor han ikke tog en af de stærke spillere med sig ud. Det endte med et meget personligt valg, sukker hun.

Mike tog Nadja med sig i faldet. Foto: TV3

Kæmpe krammer

Efter Mike havde peget på Nadja og valgt, at det var hende, der skulle med ham hjem til Danmark, gad hun end ikke at kigge på ham. Men det anspændte forhold mellem de to paradisoer løsnede hurtigt op.

- Jeg var da bitter, men allerede da vi forlod hotellet, gav jeg ham en kæmpe krammer. Der er ingen følelser i klemme, og vores forhold er fint i dag. Det er et spil, så man skal ikke bære nag, når man er røget ud. Jeg er enormt god til at tilgive, griner hun.

Alt i alt er Nadja Nygaard glad for sin deltagelse i programmet, selvom hun ærgrer sig over, at hun er klippet meget kedelig, når hun i virkeligheden sang hver morgen og skabte god stemning, fortæller hun.

'Paradise Hotel' har gjort Nadja Nygaard til et offentligt kendt ansigt, og det har været noget, hun har skullet vænne sig til.

- Det er lidt hektisk. Der var eksempelvis en gadefest i Næstved, og det var så mærkeligt at blive stoppet på gaden og få taget 200 billeder. Det er jo bare mig, lille Nadja. Det er uvant, men jeg har det helt fint med det. Man skal bare lige vænne sig til det, siger hun.