Gunnvør: - Jeg er blevet en kylling

- Normalt ville jeg nok betegne mig selv om ret modig, siger Gunnvør Dalgaard, der i mandag aftens udgave af 'Fangerne på fortet' måtte sande, at der er grænser for, hvor langt hun ville gå i kampen for at få nøgler og dermed hurtigere afgang til regnen af guldmønter på Fort Boyard.

- Allerede på vej ud på fortet kunne jeg virkelig mærke, hvor spændt jeg var. Uvisheden om, hvad der skulle ske derude, var virkelig grænseoverskridende for mig, siger forsidefruen og erkender, at hun slet ikke er så modig mere.

- I gamle dage kunne jeg rigtig godt lide sådan nogle action packed ting. Jeg tog nærmeste på turné rundt, hvor jeg opsøgte de vildeste forlystelsesparker i USA for at prøve de mest vanvittige rutsjebaner. Men efter jeg har fået børn, er jeg simpelthen blevet sådan en kylling. Jeg tør dårligt nok prøve de forskellige ting i Tivoli, siger hun.

Det var også sine tre børn, som Gunnvør Dalsgaard havde i tankerne, da hun stod ude på planken og skulle til at springe bungeejump fra toppen af fortet i aftenens program.

-Jeg var egentlig på vej til at gøre det. Men så blev jeg pludselig ramt af sådan en følelse af pres, og så kunne jeg mærke, at det her skulle jeg bare ikke. Når jeg er bliver presset på den måde, bliver jeg rimelig stædig, siger Gunnvør Dalsgaard til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at selvom hun havde fået alt sikkerhedsudstyret på, besluttede hun sig meget hurtigt for, at det var en for stor en mundfuld for hende.

- Da jeg først havde sagt nej, var jeg helt besluttet på ikke at gøre det. Jeg tænkte på mine børn og at jeg har et stort ansvar overfor dem, siger Gunnvør Dalsgaard, der har prøvet at vende sit nej til noget positivt.

- Det er også sejt at stå op for sig selv og sine egne grænser. Det er sejt at kunne sige nej. Det har min ældste datter bekræftet mig i. Med den bemærkning, at det havde været sejere, hvis jeg havde gjort det, griner Gunnvør Dalsgaard og fortsætter.

- Selvfølgelig havde det været sejere. Det er sejt at overvinde sig selv. Men jeg havde bare ikke lyst. Det havde jeg virkelig ikke, og jeg har det fint med.

- Du siger, at du var nervøs allerede, da du sejlede ud til fortet. Hvad frygtede du mest?

- Nærmest det hele. Det var lidt pest eller kolera. Der var selvfølgelig det der kryb - slager og skorpioner - som jeg ikke bryder mig om. Men der var også så meget andet.

- Fortrød du, da du var på vej derud?

- Jeg ved ikke, om jeg fortrød. Men det er længe siden, at jeg har følt mig så udfordret, siger Gunnvør Dalsgaard, der var på hold med Mark O. Madsen og sportsvært Peter Palshøj. Modstander-holdet bestod af fodboldspillerne Pernille Harder og Martin Jørgensen samt den tidligere basketballspiller Chris Christoffersen.