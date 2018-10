Håndbold-babe omvendte kæresten: Hun var ikke til piger

Kristina 'Mulle' Kristiansen åbner op for de private sluser i TV3'-programmet 'Til middag hos'

Den 29-årige håndboldspiller Kristina 'Mulle' Kristiansen fortæller i onsdag aftens afsnit af 'Til middag hos', hvordan hun mødte sin nuværende kæreste, som hun har været sammen med i et års tid.

Parret har kendt hinanden siden barnsben, da de spillede i samme håndboldklub som børn.

- Vi har faktisk kendt hinanden i 20 år. Hun spillede håndbold i en anden klub, men pludselig flyttede hun hen til min klub, fortæller 'Mulle'.

Den 29-årige blondine fortæller i samme ombæring, at der måske altid har været noget mere i luften end bare venskab mellem de to turtelduer.

- Der har nok altid været et eller andet, uden vi vidste, hvad der egentlig var. Og så kom det rigtige tidspunkt, hvor vi fandt ud af, det skulle være mig og hende.

Kæresten var ikke til kvinder

I afsnittet fortæller 'Mulle' også, at da hun begyndte at finde sammen med sin nye kæreste, der var det meget anderledes for den nye flamme, da hun ikke havde været sammen med en kvinde tidligere.

- Hun har ikke været sammen med en pige før, så det er også nyt for hende, lyder det ærligt fra 'Mulle'.

Hun giver de tre andre stjerner om bordet ret i, at hun måske nok fik omvendt sin kæreste til at være til kvinder.

Det får skuespilleren Anne Louise Hassing til at røbe, at hun også godt kunne se sig selv med håndboldspilleren.

- Du ville også godt kunne omvende mig, fortæller 'Krøniken'-skuespilleren efterfulgt af et grin.

De andre deltagere i TV3's 'Til middag hos' tæller udover 'Mulle' og Anne Louise Hassing også kajakroeren René Holten Poulsen og komiker Anders Fjelsted.

Kristina 'Mulle' Kristiansen spiller til dagligt i Nykøbing Falster Håndbold, hvor hun er en af profilerne på holdet.

Afsnittet kan du se i aften klokken 19.00 på TV3.

